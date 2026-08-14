Ryanair: Υπολείμματα πτηνών στον κινητήρα του Boeing με το σπασμένο παράθυρο που «ρούφηξε» επιβάτη – Τι δείχνει πόρισμα του NTSB

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Υπολείμματα πτηνών εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του κινητήρα του αεροσκάφους Boeing 737 NG της Ryanair, στο οποίο προκλήθηκε σοβαρή βλάβη και αποσυμπίεση, λίγο μετά από την απογείωσή του από την Ελλάδα, τον Ιούλιο.

Engine parts shattered window on harrowing Ryanair flight, NTSB says https://t.co/9G7frsKQWx — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) August 14, 2026



Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα, να σπάσει παράθυρο της καμπίνας και ένας επιβάτης να τραβηχτεί εν μέρει προς τα έξω.



Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση που δημοσιοποίησε την Πέμπτη (13/8/2026) το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της αεροπορικής βλάβης.

Το χρονικό του ατυχήματος και οι ζημιές στον κινητήρα

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή από την Ελλάδα προς τη Γερμανία στις 10 Ιουλίου 2026, υπέστη σοβαρή βλάβη στον κινητήρα Νο. 2.

Στον κινητήρα εντοπίστηκαν σπασμένα πτερύγια ανεμιστήρα (fan blades), ενώ τρία αποκολλημένα θραύσματα, ανακτήθηκαν από το εσωτερικό του.

Engine parts smashed Ryanair window that man’s head was sucked out of, report says https://t.co/NYnpxNAVjR — BBC News (World) (@BBCWorld) August 13, 2026



Ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε από τον κινητήρα, χτύπησε το αεροσκάφος, προκαλώντας θραύση, σε παράθυρο της καμπίνας επιβατών.

Η απότομη απώλεια πίεσης ανάγκασε το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση (emergency landing), ενώ ένας επιβάτης, τραυματίστηκε σοβαρά, όταν το παράθυρο τον «ρούφηξε» εν μέρει, πριν απεγκλωβιστεί.

Broken engine part shattered the Ryanair flight window that a passenger’s head got sucked into: NTSB https://t.co/igQelDU47L — CTV News (@CTVNews) August 13, 2026

Από την εξέταση των ηχητικών δεδομένων του καταγραφέα φωνής πιλοτηρίου (CVR), διαπιστώθηκε ένας δυνατός θόρυβος, περίπου εννέα λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα, μετά την έναρξη της τροχοδρόμησης.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τους 12 μήνες, πριν από το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πουλιών, στον ίδιο κινητήρα.

Σε δύο από αυτές είχαν βρεθεί επίσης υπολείμματα πουλιών. Ωστόσο, όπως αναφέρει το NTSB, οι τεχνικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, δεν έδειξαν κάποια ζημιά.

Συγκεκριμένα, ο κινητήρας CFM, που κατασκευάζεται από την κοινοπραξία της γαλλικής Safran και της αμερικανικής General Electric, είχε υποβληθεί σε επιθεώρηση τον Μάιο, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.

Bird strike may have caused disastrous Ryanair flight where passenger was nearly sucked out of window: NTSB https://t.co/UmfkvQI6HU pic.twitter.com/8JYhosBVTF — New York Post (@nypost) August 14, 2026

Στο μικροσκόπιο οι ομοιότητες με παλαιότερα ατυχήματα

Το NTSB ερευνά παράλληλα, εάν το συμβάν παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενα αεροπορικά περιστατικά, που αφορούσαν ίδιους ή παρόμοιους τύπους κινητήρων.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται το θανατηφόρο ατύχημα του Απριλίου 2018 σε πτήση της Southwest Airlines, όπου επιβάτης έχασε τη ζωή της, όταν αναρροφήθηκε από σπασμένο παράθυρο, έπειτα από έκρηξη κινητήρα.

Ωστόσο, ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, σημείωσε, ότι οι πρώτες ενδείξεις δεν υποδεικνύουν πως το περιστατικό της Ryanair ταυτίζεται με εκείνο της Southwest.

Η Ryanair αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία CFM και η Boeing, δήλωσαν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αμερικανικές Αρχές, στο πλαίσιο των διεθνών πρωτοκόλλων διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Πηγή: Reuters