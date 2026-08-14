Ryanair: Υπολείμματα πτηνών στον κινητήρα του Boeing με το σπασμένο παράθυρο που «ρούφηξε» επιβάτη – Τι δείχνει πόρισμα του NTSB

Η προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) αποκάλυψε υπολείμματα πτηνών στον κινητήρα του Boeing 737 NG της Ryanair, το οποίο υπέστη σοβαρή βλάβη και αποσυμπίεση τον περασμένο Ιούλιο μετά την απογείωση από την Ελλάδα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει παράθυρο της καμπίνας και να τραυματιστεί σοβαρά ένας επιβάτης, με την έρευνα για τα ακριβή αίτια να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Διεθνή Νέα

Ryanair/ Αεροσκάφος βλάβη
Πηγή: New York Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπολείμματα πτηνών εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του κινητήρα του αεροσκάφους Boeing 737 NG της Ryanair, στο οποίο προκλήθηκε σοβαρή βλάβη και αποσυμπίεση λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο.
  • Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει παράθυρο της καμπίνας και ένας επιβάτης να ρουφηχτεί εν μέρει προς τα έξω.
  • Στην προκαταρκτική έκθεση επισημαίνεται ότι κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν του ατυχήματος, το πλήρωμα είχε αναφέρει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πτηνών στον συγκεκριμένο κινητήρα.

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Υπολείμματα πτηνών εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του κινητήρα του αεροσκάφους Boeing 737 NG της Ryanair, στο οποίο προκλήθηκε σοβαρή βλάβη και αποσυμπίεση, λίγο μετά από την απογείωσή του από την Ελλάδα, τον Ιούλιο.

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Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα, να σπάσει παράθυρο της καμπίνας και ένας επιβάτης να τραβηχτεί εν μέρει προς τα έξω.

 


Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση που δημοσιοποίησε την Πέμπτη (13/8/2026) το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της αεροπορικής βλάβης.

Το χρονικό του ατυχήματος και οι ζημιές στον κινητήρα

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή από την Ελλάδα προς τη Γερμανία στις 10 Ιουλίου 2026, υπέστη σοβαρή βλάβη στον κινητήρα Νο. 2.

Στον κινητήρα εντοπίστηκαν σπασμένα πτερύγια ανεμιστήρα (fan blades), ενώ τρία αποκολλημένα θραύσματα, ανακτήθηκαν από το εσωτερικό του.

 


Ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε από τον κινητήρα, χτύπησε το αεροσκάφος, προκαλώντας θραύση, σε παράθυρο της καμπίνας επιβατών.

Η απότομη απώλεια πίεσης ανάγκασε το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση (emergency landing), ενώ ένας επιβάτης, τραυματίστηκε σοβαρά, όταν το παράθυρο τον «ρούφηξε» εν μέρει, πριν απεγκλωβιστεί.

 

 

Από την εξέταση των ηχητικών δεδομένων του καταγραφέα φωνής πιλοτηρίου (CVR), διαπιστώθηκε ένας δυνατός θόρυβος, περίπου εννέα λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα, μετά την έναρξη της τροχοδρόμησης.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τους 12 μήνες, πριν από το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πουλιών, στον ίδιο κινητήρα.

Σε δύο από αυτές είχαν βρεθεί επίσης υπολείμματα πουλιών. Ωστόσο, όπως αναφέρει το NTSB, οι τεχνικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, δεν έδειξαν κάποια ζημιά.

Συγκεκριμένα, ο κινητήρας CFM, που κατασκευάζεται από την κοινοπραξία της γαλλικής Safran και της αμερικανικής General Electric, είχε υποβληθεί σε επιθεώρηση τον Μάιο, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.

 

Στο μικροσκόπιο οι ομοιότητες με παλαιότερα ατυχήματα

Το NTSB ερευνά παράλληλα, εάν το συμβάν παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενα αεροπορικά περιστατικά, που αφορούσαν ίδιους ή παρόμοιους τύπους κινητήρων.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται το θανατηφόρο ατύχημα του Απριλίου 2018 σε πτήση της Southwest Airlines, όπου επιβάτης έχασε τη ζωή της, όταν αναρροφήθηκε από σπασμένο παράθυρο, έπειτα από έκρηξη κινητήρα.

Ωστόσο, ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, σημείωσε, ότι οι πρώτες ενδείξεις δεν υποδεικνύουν πως το περιστατικό της Ryanair ταυτίζεται με εκείνο της Southwest.

Η Ryanair αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία CFM και η Boeing, δήλωσαν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αμερικανικές Αρχές, στο πλαίσιο των διεθνών πρωτοκόλλων διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Πηγή: Reuters

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