Ζάκυνθος: «Ασταμάτητος» Αμερικανός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην παραλία Ναυάγιο, αγνοώντας τις απαγορεύσεις – ΒΙΝΤΕΟ

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«Σαν θέλει η νύφη και ο γαμπρός» δεν… «μασάνε» ούτε από απαγορεύσεις!

Ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους είχε ονειρευτεί να κάνει πρόταση γάμου στην καλή του στην παγκοσμίου φήμης παραλία Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Τον σταμάτησε η απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία;

Όχι όπως θα δείτε και στο βίντεο, παρά το γεγονός πως ο ίδιος γνώριζε ότι πρόκειται για απαγορευμένο εγχείρημα.

«Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω», ακούγεται να λέει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram από τις προετοιμασίες για την πρόταση γάμου που έκανε στην παραλία σήμα κατατεθέν του νησιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη carly sado (@carlysado)

Μάλιστα, λίγα μόλις 24ωρα νωρίτερα, ο Ντιζούλιους είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση του με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από το Ναυάγιο, η οποία ολοκληρώθηκε με την προσγείωσή του στην παραλία.

Οι αντιδράσεις στα social

Οι εικόνες προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν στον μέλλοντα γαμπρό ότι η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου απαγορεύεται.

«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο.

Τι ισχύει για το Ναυάγιο φέτος το καλοκαίρι

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπεται πλήρης απαγόρευση πρόσβασης επισκεπτών τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» της παραλίας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας. Κατ’ εξαίρεση, η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Αυστηροί περιορισμοί ισχύουν και από τη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση οποιουδήποτε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου.

Τα μέτρα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και έχουν ληφθεί για την προστασία των επισκεπτών λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής.