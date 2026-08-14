Βελτιωμένη η εικόνα στη φωτιά στη Χαλκιδική: Μάχη με διάσπαρτες εστίες – Συναγερμός για αναζωπυρώσεις

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου εξελίχθηκε το σοβαρότερο περιστατικό από τις 40 δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, αφού δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο το έργο των πυροσβεστών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθώς εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες μέσα στην καμένη έκταση, πραγματοποιώντας διαβροχές κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες.

Αυτό που «φοβίζει» τους πυροσβέστες είναι ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ, όταν λόγω ισχυρών ανέμων ένα δέντρο έπεσε πάνω της, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και σπινθήρες.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και πάλι τα εναέρια μέσα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι επίγειες δυνάμεις μετρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα και 13 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος.

Η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 3.500 στρέμματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποτύπωση της έκτασης της χθεσινής πυρκαγιάς. Η συνολική έκταση της Κασσάνδρας, του πρώτου «ποδιού» της Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 στρέμματα. Η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.

Πρόκειται, δηλαδή, για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.

Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.

Γ. Κουφίδης: «Η φωτιά στη Σίβηρη κρατήθηκε, ξεπεράσαμε το κακό»

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης: «παρά τις μεγάλες ριπές κυρίως το ξημέρωμα, από τις 5 και μετά, οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή κατάφεραν να την περιορίσουν ώστε να μην επεκταθεί. «Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας πολύ έντονος φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη μας φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς τη Φούρκα. Δεν μας ξέφυγε».

Επιπλέον πρόσθεσε: «πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα ‘καντηλάκια’ γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά το κακό το ξεπεράσαμε». Ήδη με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα αεροπλάνα Καναντέρ και τα ελικόπτερα, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθιστάται και η ηλεκτροδότηση.

«Είμαστε εδώ όλο το βράδυ. Τα μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου κατάφεραν να κάνουν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες από χθες το μεσημέρι. Με αυτό τον τρόπο βοηθήθηκαν πάρα πολύ οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μας έφυγε η φωτιά», τόνισε ο κ. Κουφίδης.

Παράλληλα σημείωσε ότι στην περιοχή βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και με το δήμο Κασσάνδρας για να τεθεί ενδεχομένως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. «Δεν πρέπει να έχουν καεί πάνω από 7- 8 σπίτια και αυτά όχι ολοσχερώς, κάποια αυτοκίνητα ενώ σε ό,τι αφορά τη δασική έκταση που κάηκε η γενική εκτίμηση είναι 4.000 στρέμματα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Χαλκιδικής. Ωστόσο όλα αυτά είναι ρευστά γιατί τώρα θα γίνουν οι καταγραφές όπως πρέπει. Ο δρόμος δεν έχει ανοίξει. Προτεραιότητα έχει να σβήσει εντελώς η φωτιά, να μπουν μέσα και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να δούμε για πεσμένα καλώδια να μην έχουμε διάφορα και μετά με εντολή της Πυροσβεστικής θα ανοίξει και ο δρόμος» σχολίασε. Πρόβλημα υπάρχει με τον βιολογικό καθαρισμό που έχει καεί ολοσχερώς και με κάποιες άλλες υποδομές, αλλά, όπως είπε ο κ. Κουφίδης, «το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο τους».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες στην Κασσάνδρα επισήμανε: «δεν προβλέπεται βροχή, καθώς όπως φαίνεται η βροχή θα φτάσει μέχρι τα Μουδανιά και την Ποτίδαια. Περιμένουμε ανέμους 5 Μποφόρ αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 5 Μποφόρ τουλάχιστον εδώ στη διασταύρωση της Σίβηρης που είμαστε εμείς. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ευτύχημα».

Σχετικά με την υδροδότηση της περιοχής σημείωσε: «νερό υπάρχει γιατί από χθες προβλέψαμε και ήρθαν μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες με αποτέλεσμα να δουλεύουν τα αντλιοστάσια. Δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Όπως ενημερωνόμαστε και από τον δήμο έχουμε πολύ καλή ροή. Όσο βέβαια περνάει η μέρα και πηγαίνει η ηλεκτροδότηση παντού θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα».

Τα διαδοχικά μηνύματα του 112 και οι επιχειρήσεις εκκένωσης

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε περίπου στις 3:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με την επιχείρηση επιχείρηση να έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο.

Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξαρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό και εκδόθηκαν αρχικά ένα ενημερωτικό και στη συνέχεια τρία μηνύματα απομάκρυνσης από το 112, ενώ μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και ιδιωτών 446 άτομα σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες στον οικισμό Ναυτίλος, ενώ η ακριβής εικόνα των καταστροφών αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την πλήρη πρόσβαση των συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασσάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες περιμένουν το «πράσινο φως» από τις αρχές προκειμένου να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση των κατοικιών και των περιουσιών τους.

Ο μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων και κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.