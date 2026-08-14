Παραμονή Δεκαπενταύγουστου: Μετ’ εμποδίων η έξοδος των ταξιδιωτών από τα λιμάνια – Τα μέτρα της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ

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Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται σήμερα Παρασκευή (14/8), παραμονή Δεκαπενταύγουστου η έξοδος των τελευταίων ταξιδιωτών καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας ισχύει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ενώ κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Πάρος, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:30. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται με κάποιες αλλαγές, με τα πλοία να μην προσεγγίζουν ορισμένα λιμάνια.

21 αναχωρήσεις πλοίων έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τον Πειραιά

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.894 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 35 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 25 επιβατηγών-οχηματαγωγών, με τις προκρατήσεις να φθάνουν τους 7.632 επιβάτες. Από αυτούς, 3.208 αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 4.424 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Αυξημένη κίνηση και χθες Πέμπτη

Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.

Σε ό, τι αφορά στο οδικό δίκτυο, τα μέτρα της Τροχαίας είναι αυξημένα προκειμένου να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες και να φτάσουν στους προορισμούς τους με ασφάλεια.

Τα μέτρα της Τροχαίας στο εθνικό οδικό δίκτυο

Η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου 2026, έχει εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό και λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κλπ),

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όπως αναφέρονται στη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

Μεγάλη η κίνηση στα ΚΤΕΛ

Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια.