Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στην Κρήτη – 134 αλλοδαποί σε Γαύδο και Ιεράπετρα

Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/8) σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα λιμάνια της Γαύδου και της Ιεράπετρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Συνολικά 134 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/8).
  • Στην πρώτη περίπτωση, 48 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της.
  • Λίγο αργότερα, 86 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της.

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Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη.

Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/8) σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, 48 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και οι 86 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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