Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στην Κρήτη – 134 αλλοδαποί σε Γαύδο και Ιεράπετρα

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Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη.

Δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/8) σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, 48 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και οι 86 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.