Ένα μινωικό μυστικό αποκαλύπτεται: Η Γραμμική Α «μίλησε» για μια άγνωστη τελετουργία και έναν προ-Διονυσιακό θεό

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Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο νησί της Κρήτης έρχεται να ρίξει νέο, άπλετο φως στα μυστήρια της μινωικής θρησκείας και γραφής.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ένα μοναδικό εύρημα από το ιερό κορυφής του Γιούχτα, το οποίο μεταφέρει τους ερευνητές χιλιάδες χρόνια πίσω στο παρελθόν.

Η αποκρυπτογράφηση μιας σπάνιας επιγραφής όχι μόνο αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές των αρχαίων τελετουργικών, αλλά φέρνει στο φως και το όνομα μιας ισχυρής θεότητας που φαίνεται πως προϋπήρχε του θεού Διονύσου.

Μια πέτρινη τράπεζα προσφορών που ανακαλύφθηκε στο ιερό του όρους Γιούχτα περιέχει μια από τις πιο ολοκληρωμένες τελετουργικές φόρμουλες στη Γραμμική Α γραφή, και η μετάφρασή της παραπέμπει σε μια κοινή λατρεία ανάμεσα σε δύο ιερά βουνά.

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Ένα μικρό αντικείμενο από σκούρο λίθο, λαξευμένο με εντυπωσιακή ακρίβεια πριν από σχεδόν 3.500 χρόνια, προσφέρει στους ερευνητές ένα από τα πιο ξεκάθαρα «παράθυρα» μέχρι σήμερα στη θρησκεία της αρχαίας Κρήτης.

Πρόκειται για την επιγραφή γνωστή ως IO Za 2, η οποία είναι χαραγμένη πάνω σε μια μικροσκοπική τράπεζα προσφορών από σκουροπράσινο σερπεντινίτη, με διαστάσεις μόλις 4,3 εκατοστά πλάτος και 1,9 εκατοστά ύψος.

Ανακαλύφθηκε στο ιερό κορυφής του όρους Γιούχτα, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της Κρήτης κατά την Εποχή του Χαλκού, και η μελέτη του μόλις εκδόθηκε σε μορφή προδημοσίευσης από τον ερευνητή Michael Schumann.

Το κείμενο, γραμμένο σε Γραμμική Α —το μη πλήρως αποκρυπτογραφημένο ακόμη σύστημα γραφής που χρησιμοποιούσε ο μινωικός πολιτισμός— εκτείνεται γύρω από τις τέσσερις κάθετες πλευρές της τράπεζας, καθώς η επάνω επιφάνεια καταλαμβάνεται από μια μικρή κυκλική κοιλότητα όπου χύνονταν υγρές προσφορές κρασιού, λαδιού ή μελιού.

Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια αντικείμενα, η επιγραφή αυτή δεν αποτελεί μια σύντομη φόρμουλα λίγων μόνο λέξεων, αλλά ένα σχετικά εκτενές κείμενο που συνδυάζει επικλήσεις, θρήνους και αναφορές σε ιερούς τόπους και θεότητες.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του Schumann, το πλήρες μήνυμα έχει ως εξής:

«Πατέρα των Ταυροκαθαψίων της Δίκτης, χύσε τα δάκρυα· ας ρεύσει άφθονη η σπονδή στο ιερό του θεού Τίνου και της Ιδαίας Μητέρας».

Το μυστικό που κρυβόταν στον βωμό του όρους Γιούχτα

Το αντικείμενο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των συστηματικών ανασκαφών που διηύθυνε η αρχαιολόγος Αλεξάνδρα Καρέτσου στο όρος Γιούχτα κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Το ιερό κορυφής, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Παλάτι της Κνωσού, ήταν ένας υπαίθριος τόπος λατρείας όπου πραγματοποιούνταν σπονδές, ολοκαυτώματα και προσφορές αναθημάτων.

Η τράπεζα προσφορών βρέθηκε σε μια περιοχή με συσσωρευμένη τέφρα, κάρβουνα και κατάλοιπα κεραμικής που σχετίζονται με έναν μνημειώδη βωμό.

Τα στρώματα της ανασκαφής υποδεικνύουν ότι το αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε κατά τη Νεοανακτορική περίοδο, μεταξύ της Μεσομινωικής ΙΙΙ και της Υστερομινωικής Ι, αν και η γραφή του εμφανίζει πιο αρχαϊκά παλαιογραφικά χαρακτηριστικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι λαξεύτηκε αρκετό καιρό πριν από την τελική του εναπόθεση.

Δίπλα στον βωμό, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα βαθύ φυσικό χάσμα (σχισμή) στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο, γεμάτο με προσφορές που περιλάμβαναν ειδώλια, αγγεία και κατάλοιπα ζώων.

Ο διπλός αυτός χώρος, αποτελούμενος από τον ορατό βωμό και το υπόγειο χάσμα, έχει ερμηνευτεί ως ένα περιβάλλον που συνδύαζε τη δημόσια λατρεία με τελετουργικές πρακτικές που σχετίζονταν με τη γη και τον κάτω κόσμο.

Συνεπώς, η επιγραφή IO Za 2 προέρχεται από έναν τόπο όπου οι τελετουργικές πρακτικές ήταν αυστηρά κωδικοποιημένες και όπου η ιερή γεωγραφία έπαιζε καθοριστικό ρόλο.

Αποκωδικοποιώντας το μήνυμα: Η ανατομία ενός αρχαίου θρησκευτικού κειμένου

Το κείμενο της επιγραφής IO Za 2 δεν αποτελεί μια μεμονωμένη φράση.

Στην ανάλυσή του, ο Schumann αποδεικνύει ότι μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με άλλες επιγραφές σε τράπεζες προσφορών που έχουν βρεθεί σε διάφορα ιερά σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως στην Τύλισο (TL Za 1), το Παλαίκαστρο (PK Za 11), τα Πρασά (PR Za 1) και το Ιδαίον Άντρο (KO Za 1).

Η αντιστοιχία καθιστά εφικτή την ανασύνθεση μιας κοινής τελετουργικής παράδοσης με καθορισμένα στάδια.

Η επιγραφή ξεκινά με την έκφραση A-TA-I-JO-WA-JA, την οποία ο συγγραφέας ερμηνεύει ως «Πατέρα των Ταυροκαθαψίων».

Το πρώτο συνθετικό, A-TA, είναι ένας όρος συγγένειας που μαρτυρείται ευρέως στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες (συγκρίνετε με το λατινικό atta ή το ελληνικό άττα).

Το δεύτερο συνθετικό, JO-WA-JA, αναλύεται σε JO («ταύρος») και WA-JA, μεταδίδοντας έτσι την ιδέα ενός αγωνίσματος ή μιας τελετής που περιλαμβάνει ταύρους.

Ολόκληρη η έκφραση αποτελούσε θεϊκό τίτλο.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η λέξη JA-DI-KI-TU, η οποία μεταφράζεται ως «της Δίκτης» ή «από τη Δίκτη».

Η Δίκτη είναι η ιερή οροσειρά στην ανατολική Κρήτη όπου η μεταγενέστερη παράδοση τοποθέτησε το σπήλαιο στο οποίο γεννήθηκε ο Δίας.

Η χρήση του μορίου JA (μια παλαιότερη μορφή του μορίου Α που συναντάται σε άλλα κείμενα) δηλώνει προέλευση ή καταγωγή.

Έτσι, η θεότητα που επικαλείται το κείμενο συνδέεται με το συγκεκριμένο βουνό, παρόλο που η ίδια η επιγραφή εναποτέθηκε στον Γιούχτα.

Θρήνος και σπονδές: Όταν τα δάκρυα γίνονται θεϊκή προσφορά

Το κύριο μέρος της τελετουργίας εκφράζεται μέσα από την αλληλουχία JA-SA-SA-RA-ZA U-NA-KA-NA-SI.Η πρώτη λέξη, JA-SA-SA-RA-ZA, ερμηνεύεται ως «τα δάκρυα».

Η γραφή SA-SA αντιπροσωπεύει έναν ήχο «σ» (š) που δεν διέθετε ακόμη το δικό του ξεχωριστό σύμβολο στη Γραμμική Α. Η κατάληξη -ZA δηλώνει την αιτιατική πληθυντικού.

Το ρήμα U-NA-KA-NA-SI σημαίνει «κλάψε» ή «θρήνησε» στον ενικό αριθμό της προστακτικής.

Η ολοκληρωμένη φράση προστάζει: «χύσε τα δάκρυα», μια έκφραση που μετατρέπει την πράξη του θρήνου σε ένα προκαθορισμένο μέρος της τελετουργίας.

Αμέσως μετά, η λέξη I-PI-NA-MA αναφέρεται στη σπονδή.

Ο Schumann αναλύει αυτή τη λέξη στα εξής συνθετικά:I (μια εισαγωγική πρόθεση)

PI (η πράξη της έκχυσης, συγκρίσιμη με όρους της Λουβικής γλώσσας)

-NA (ένας δείκτης κτήσης)

-MA (ένα κτητικό επίθημα πρώτου προσώπου)

Η σημασία της λέξης μεταφράζεται ως «η σπονδή μου» ή «αυτό που προσφέρω».

Η τελική ευχή της τελετουργίας εκφράζεται με τη λέξη SI-RU-TE, την οποία ο συγγραφέας μεταφράζει ως «ας ρεύσει άφθονα!» ή «μακάρι να αναβλύσει με ορμή!».

Η κατάληξη -TE ερμηνεύεται ως ευκτική έγκλιση και όχι ως προστακτική.

Επομένως, η σπονδή δεν διατάσσεται, αλλά γίνεται επίκληση ώστε να κυλήσει σε μεγάλες ποσότητες.

Οι άγνωστοι θεοί της Κρήτης: Η λατρεία του Τίνου και της «Ιδαίας Μητέρας»

Το τελικό τμήμα της επιγραφής, το οποίο έχει υποστεί μερική ζημιά, απέδωσε τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις.

Σε μία πλευρά διαβάζεται καθαρά η αλληλουχία TA-NA-RA-TE-U-TI-NU, ακολουθούμενη από το I-DA και ένα κενό (χάσμα στο κείμενο), το οποίο ο Schumann αποκαθιστά ως [-MA-TE-QE].Η λέξη TA-NA-RA ερμηνεύεται ως «ιερό» ή «ιερός τόπος», προερχόμενη από το TA-NA («άγιος, καθαγιασμένος», που σχετίζεται με τη λουβική λέξη tāna-) και την κατάληξη -RA, η οποία σχηματίζει ένα τοπωνύμιο (ουσιαστικό που δηλώνει τόπο).

Το TE-U είναι η λέξη για τον «θεό», και ο Schumann τη συνδέει ξεκάθαρα με την ινδοευρωπαϊκή ρίζα deiwos, η οποία γέννησε όρους όπως το σανσκριτικό deva, το λατινικό deus και το ελληνικό Ζευς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μορφή TE-U σημαίνει «του θεού» ή «που ανήκει στον θεό», δηλώνοντας κτήση.

Το κύριο όνομα TI-NU αποτελεί το κεντρικό θεωνύμιο.

Ο Schumann το ταυτίζει με τη μυκηναϊκή μορφή di-wo-nu-so, η οποία είναι η παλαιότερη μαρτυρημένη μορφή του ονόματος του Διονύσου. Η αντιστοιχία είναι σαφής: και οι δύο τύποι μοιράζονται τη ρίζα diwo-/tiu- και το στοιχείο -nu-.

Η μυκηναϊκή μορφή προσθέτει μια τελική κατάληξη -so, την οποία ο συγγραφέας θεωρεί μεταγενέστερη ελληνική επέκταση.

Επομένως, το TI-NU αντιπροσωπεύει μια πιο αρχαϊκή εκδοχή του θεού που αργότερα έγινε γνωστός στους Έλληνες ως Διόνυσος.

Τέλος, η αποκατάσταση I-DA[-MA-TE-QE] υποστηρίζεται από άλλες επιγραφές της Γραμμικής Α (AR Zf 1, AR Zf 2 και KY Za 2) στις οποίες εμφανίζεται το όνομα I-DA-MA-TE, το οποίο ο Schumann είχε μελετήσει στο παρελθόν ως μια πρωιμότερη μορφή της Δήμητρας.

Το συνθετικό -QE είναι ένας συμπλεκτικός σύνδεσμος που σημαίνει «και», ιδιαίτερα κοινός στα διοικητικά κείμενα της Γραμμικής Α.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιγραφή κατονομάζει δύο θεότητες: τον Τίνου (Διόνυσο) και την Ίδα-Μάτε (Δήμητρα), τοποθετώντας τες σε ένα συγκεκριμένο ιερό.

Το αποτύπωμα της ανακάλυψης: Γιατί αυτό το εύρημα ανατρέπει τα δεδομένα

Ο συγγραφέας της μελέτης δίνει έμφαση σε αρκετά συμπεράσματα μεγάλης σημασίας.

Πρώτον, η επιγραφή IO Za 2 προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες τελετουργικές φόρμουλες σε ολόκληρο το σώμα κειμένων (corpus) της Γραμμικής Α, καθιστώντας εφικτή την ανασύνθεση της δομής μιας μινωικής τελετουργίας με εντυπωσιακή ακρίβεια:

Επίκληση της θεότητας, θρήνος, υγρή προσφορά (σπονδή) και ευχή για αφθονία.

Επίκληση της θεότητας, θρήνος, υγρή προσφορά (σπονδή) και ευχή για αφθονία. Δεύτερον, το κείμενο συνδέει ρητά δύο ιερά βουνά: Η θεότητα αποκαλείται «της Δίκτης», αλλά η προσφορά εναποτίθεται στον Γιούχτα.

Αυτό αποδεικνύει ότι τα ιερά δεν ήταν απομονωμένες οντότητες, αλλά αποτελούσαν μέρος ενός θρησκευτικού δικτύου στο οποίο οι θεϊκές ταυτότητες μπορούσαν να υπερβούν τον άμεσο τόπο λατρείας.

Τρίτον, η ταύτιση του Τίνου με τον μυκηναϊκό και μεταγενέστερο Διόνυσο, και της Ίδα-Μάτε με τη Δήμητρα, υποδηλώνει μια θρησκευτική συνέχεια που εκτείνεται σε περισσότερα από χίλια χρόνια.

Ο Schumann σημειώνει στο συμπέρασμά του ότι η επιγραφή παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τη θρησκευτική ορολογία, τη λατρευτική πρακτική και τη σχέση μεταξύ της ιερής γεωγραφίας και της θεϊκής λατρείας στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού.

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο κείμενο, αλλά για ένα κομμάτι που συνδέεται με άλλα ευρήματα από διάφορα μέρη του νησιού, ενισχύοντας την υπόθεση ότι οι Μινωίτες μοιράζονταν ένα κοινό γλωσσικό και θρησκευτικό υπόστρωμα με ινδοευρωπαϊκές ρίζες, το οποίο αργότερα θα συγχωνευόταν με τις ελληνικές παραδόσεις.

Γραμμική Α: Ένα μυστήριο της αρχαιολογίας σε διαδικασία αποκρυπτογράφησης

Η Γραμμική Α παραμένει ένα σύστημα γραφής που δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί πλήρως.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ερευνητές όπως ο Schumann προτείνουν αναγνώσεις που βασίζονται σε σχολαστικές συγκρίσεις με άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, ιδιαίτερα τις βαλτικές (λιθουανικά, λετονικά και αρχαία πρωσικά), καθώς και τη λουβική και τη χεττιτική.

Η προσέγγιση αυτή, που συνδυάζει την επιγραφική, την αρχαιολογία και την ιστορική γλωσσολογία, αποδίδει αποτελέσματα που κάποτε έμοιαζαν ακατόρθωτα.

Στην περίπτωση της επιγραφής IO Za 2, ο συγγραφέας αναθεώρησε την αξία δύο συμβόλων:

Του A301, το οποίο παραδοσιακά μεταγραφόταν διαφορετικά, και του AB013, στο οποίο αποδίδει τη φωνητική αξία ZA αντί για ME.

Οι διορθώσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από παλαιογραφικά και συγκριτικά επιχειρήματα, είναι απαραίτητες προκειμένου η προτεινόμενη μετάφραση να είναι συνεκτική.

Η τράπεζα προσφορών φυλάσσεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με αριθμό ευρετηρίου HM L3557. Το μικρό της μέγεθος και η εξαιρετική της δεξιοτεχνία έρχονται σε αντίθεση με την πυκνότητα των πληροφοριών που περιέχει.

Για αιώνες, αυτό το αντικείμενο παρέμενε θαμμένο ανάμεσα σε στάχτες και προσφορές, σε έναν τόπο όπου οι Μινωίτες θρηνούσαν και έχυναν πολύτιμα υγρά για τους θεούς τους.

Σήμερα, χάρη σε μια σχολαστική ανάλυση, αρχίζει να μιλά ξανά.

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Η σημασία της επιγραφής IO Za 2 εκτείνεται πέρα από το πεδίο της επιγραφικής.

Από τη μία πλευρά, ενισχύει την άποψη ότι η μινωική θρησκεία αποτελούσε ένα περίπλοκο θεολογικό σύστημα με συγκεκριμένα ονόματα θεών, ιερούς τόπους και τυποποιημένες τελετουργίες. Από την άλλη, ανοίγει νέους δρόμους για να κατανοήσουμε πώς αυτές οι πεποιθήσεις επηρέασαν τη μεταγενέστερη ελληνική θρησκεία.

Η παρουσία του Διονύσου και της Δήμητρας σε ένα κείμενο που προηγείται της άφιξης των Μυκηναίων στην Κρήτη υποδηλώνει ότι οι θεότητες αυτές δεν εισήχθησαν απέξω, αλλά αποτελούσαν ήδη μέρος του εγχώριου θρησκευτικού τοπίου.

Όπως συμπεραίνει ο Schumann στη μελέτη του:

«Το κείμενο συνδυάζει τον θρήνο, τη σπονδή, την ιερή γεωγραφία και τη θεϊκή επίκληση σε μία ενιαία τελετουργική μορφή. Αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο περίτεχνα δείγματα της μινωικής παράδοσης των σπονδών που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα».