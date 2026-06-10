Αρχαιολογικός θησαυρός: Ανακαλύφθηκαν 1.200 πετρογλυφικά και μια σπάνια αρχαία τουρκική επιγραφή

Ένα σημαντικό ορόσημο για την παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα σημειώθηκε πρόσφατα στο Καζακστάν. Οι ερευνητές εντόπισαν ευρήματα τεράστιας ιστορικής αξίας που υπόσχονται να ρίξουν νέο φως στις ρίζες των νομαδικών λαών της περιοχής.

Τα νέα δεδομένα ανατρέπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία για την πρώιμη γραφή και την καθημερινότητα των αρχαίων κοινοτήτων. Πάνω από 1.200 πετρογλυφικά και μια σπάνια αρχαία τουρκική ουνική επιγραφή τεκμηριώθηκαν στο φαράγγι Μπουρχανσάι, στην περιφέρεια Ζαμπίλ του Καζακστάν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μελέτη της βραχογραφίας, της ποιμενικής ζωής και της πρώιμης τουρκικής γραφής στο νότιο Καζακστάν.

Μια βιβλιοθήκη από πέτρα: Τα πρώτα ευρήματα

Το φαράγγι, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Ζουάλι, έχει αποδώσει μέχρι στιγμής μια μεγάλη ομάδα βραχογραφιών που εκτείνονται σε διάφορες περιόδους, από τα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. έως τον Μεσαίωνα, ακόμη και σε μεταγενέστερους χρόνους.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο αριθμός των τεκμηριωμένων εικόνων είναι ακόμα προκαταρκτικός. Αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη τοποθεσία ιδιαίτερα σημαντική δεν είναι μόνο η κλίμακα των πετρογλυφικών, αλλά και η σπάνια επιγραφή που είναι χαραγμένη με αρχαία τουρκικά ουνικά σύμβολα.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το σύντομο κείμενο αποτελείται από πέντε σύμβολα και έχει ερμηνευτεί ως «Er atym Aba», που σημαίνει «Το όνομά μου είναι Άμπα».

Ένα πέτρινο αρχείο που χαρακτηρίζει διάφορες εποχές

Το φαράγγι Μπουρχανσάι φαίνεται να διασώζει μια μακρά αλληλουχία ανθρώπινης δραστηριότητας και όχι μια μεμονωμένη αρχαιολογική στιγμή.

Ο Ανατόλι Σαγιαχμέτοφ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Α. Χ. Μαργκουλάν, δήλωσε ότι τα πετρογλυφικά είναι διευθετημένα σε πέντε ομάδες κατά μήκος της ροής ενός ρεύματος. Τα χαράγματα ανήκουν σε διαφορετικές περιόδους, συμπεριλαμβανομένης της Εποχής του Χαλκού, της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, του Μεσαίωνα και πιο πρόσφατων ιστορικών φάσεων.

Πέρα από τα χαράγματα: Ταφικά μνημεία και καθημερινή ζωή

Στην περιοχή έχουν επίσης εντοπιστεί τρία νεκροταφεία, γνωστά ως Μπουρχανσάι 1, Μπουρχανσάι 2 και Μπουρχανσάι 3. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νεκροταφεία αυτά ανήκουν στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και στους μεσαιωνικούς χρόνους, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φαράγγι δεν ήταν απλώς ένας τόπος όπου χαράσσονταν εικόνες, αλλά μέρος ενός ευρύτερου πολιτιστικού τοπίου που χρησιμοποιούνταν για μετακινήσεις, ταφές, μνήμη και πιθανώς εποχιακή κατοίκηση.

Οι παλαιότερες εικόνες πιστεύεται ότι εμφανίστηκαν πριν από περίπου 4.000 χρόνια. Πολλές απεικονίζουν κατσίκες, αραβικές καμήλες (δρομάδες) και σκηνές κυνηγιού. Αυτά τα μοτίβα είναι κοινά στη βραχογραφία της Κεντρικής Ασίας, όπου τα ζώα είχαν συχνά τόσο πρακτική όσο και συμβολική σημασία. Υποδεικνύουν κοινότητες εξοικειωμένες με την κτηνοτροφία, το κυνήγι και τη χρήση των ορεινών περασμάτων ως μέρος της καθημερινότητάς τους.

Πέντε σύμβολα που διασώζουν ένα προσωπικό όνομα

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι η σύντομη αρχαία τουρκική ουνική επιγραφή που είναι χαραγμένη ανάμεσα στα πετρογλυφικά. Έχει χρονολογηθεί προκαταρκτικά μεταξύ του 4ου και του 10ου αιώνα μ.Χ., με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια.

Ο Μπορίς Ζελεζνιάκοφ, κορυφαίος ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Α. Χ. Μαργκουλάν, περιέγραψε την επιγραφή ως μοναδική επειδή γράφτηκε στη γραφή Τάλας, μια περιφερειακή μορφή της αρχαίας τουρκικής ουνικής γραφής.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι το άτομο που τη χάραξε ίσως θεωρούνταν ο ιδιοκτήτης ή ο φύλακας της περιοχής, αφήνοντας το όνομά του στον βράχο ως δήλωση ταυτότητας και παρουσίας. Η επιγραφή στάλθηκε στον Βλαντίμιρ Τίσιν, έναν αναγνωρισμένο ειδικό στην αρχαία τουρκική γραφή, ο οποίος και ερμήνευσε το κείμενο. Το σύντομο και άμεσο μήνυμά της, «Το όνομά μου είναι Άμπα», προσδίδει στην ανακάλυψη μια σπάνια ανθρώπινη αμεσότητα.

Σε αντίθεση με τις μνημειώδεις βασιλικές επιγραφές, αυτή φαίνεται να είναι ένα προσωπικό σημάδι σε ένα ορεινό τοπίο που ήταν ήδη γεμάτο με πολύ παλαιότερες εικόνες.

Το Μπουρχανσάι και το ευρύτερο τοπίο βραχογραφιών του Καζακστάν

Η αρχαία τουρκική ουνική γραφή, γνωστή και ως τουρκική ουνιφόρμα γραφή, είναι κυρίως γνωστή από τις επιγραφές Ορχόν της Μογγολίας, αλλά παρόμοια παραδείγματα συναντώνται σε μια ευρεία ευρασιατική ζώνη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Γενισέι, Αλτάι, Τάλας και τμημάτων του Καζακστάν.

Η παράδοση του Τάλας είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική γραφή εξαπλώθηκε και προσαρμόστηκε σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία.

Το Καζακστάν φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά τοπία πετρογλυφικών της Κεντρικής Ασίας. Η τοποθεσία Τανμπαλί, για παράδειγμα, η οποία προστατεύεται από την UNESCO, περιλαμβάνει χιλιάδες χαράγματα που συνδέονται με ποιμενικές κοινότητες, τελετουργική δραστηριότητα, οικισμούς και ταφικά μνημεία.

Το Μπουρχανσάι δεν είναι το Τανμπαλί και οι δύο αυτές τοποθεσίες δεν πρέπει να συγχέονται, αλλά η νέα ανακάλυψη εντάσσεται στο ίδιο ευρύτερο μοτίβο: Τα ορεινά φαράγγια και οι κοιλάδες των ποταμών χρησίμευαν συχνά ως διαχρονικά πολιτιστικά αρχεία.

Η περιφέρεια Ζαμπίλ προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο σημασίας

Το νότιο Καζακστάν συνδεόταν ιστορικά με την κοιλάδα του Τάλας, το δυτικό Τιέν Σαν και την πόλη Ταράζ του Δρόμου του Μεταξιού, η οποία αποτελεί ένα από τα παλαιότερα αστικά κέντρα στο Καζακστάν.

Αυτή η περιοχή αποτελούσε μια ζώνη επαφής όπου νομαδικά, ποιμενικά, αστικά και εμπορικά δίκτυα συναντιούνταν κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων.

Αυτό το πλαίσιο βοηθά να εξηγηθεί γιατί το Μπουρχανσάι ενδέχεται να περιέχει υλικό από τόσο διαφορετικές περιόδους. Ένα φαράγγι με νερό, καταφύγιο, βραχώδεις επιφάνειες και περάσματα μέσα στο τοπίο θα μπορούσε να διατηρήσει τη σημασία του για πολλές κοινότητες κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών.

Κτηνοτρόφοι της Εποχής του Χαλκού, ομάδες της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, μεσαιωνικοί τουρκόφωνοι πληθυσμοί και μεταγενέστεροι επισκέπτες ίσως άφησαν όλοι τα ίχνη τους εκεί.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τη συγγραφή μονογραφίας και την κατάθεση πρότασης για κρατική προστασία

Το έργο στο Μπουρχανσάι βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Οι αρχαιολόγοι μελετούν και ταξινομούν τώρα τα πετρογλυφικά ανά περίοδο. Σχεδιάζουν επίσης να ερευνήσουν πληρέστερα τα ταφικά μνημεία και να αναζητήσουν σχετικούς οικισμούς που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς οι αρχαίες κοινότητες χρησιμοποιούσαν το ευρύτερο τοπίο.

Μετά την ολοκλήρωση της ολοκληρωμένης μελέτης, οι ερευνητές σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν μια μονογραφία για τα πετρογλυφικά και την ουνική επιγραφή. Προτίθενται επίσης να προτείνουν να τεθούν τα ευρήματα υπό κρατική προστασία.

Προς το παρόν, το φαράγγι Μπουρχανσάι ξεχωρίζει ως ένα πρόσφατα τεκμηριωμένο αρχαιολογικό σύμπλεγμα με ασυνήθιστο βάθος. Οι βραχογραφίες του αποτυπώνουν μοτίβα κυνηγιού, κτηνοτροφίας και μετακινήσεων κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών. Η σύντομη τουρκική επιγραφή του προσθέτει κάτι πιο προσωπικό: Ένα όνομα, χαραγμένο στην πέτρα, που παραμένει ευανάγνωστο μετά από περισσότερο από μια χιλιετία.