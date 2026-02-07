Θησαυρός που συνδέεται με μυστηριώδη αρχαία φυλή ανακαλύφθηκε τυχαία σε χωράφι – Πάνω από 150 νομίσματα κρυμμένα σε αγγείο

Μια τυχαία ανακάλυψη στο νότιο Τατζικιστάν ρίχνει νέο φως στην πρώιμη ιστορία της Αυτοκρατορίας των Κοσσανών. Στην περιοχή Shahritus, αποκαλύφθηκαν πάνω από 150 χάλκινα νομίσματα του 1ου αιώνα μ.Χ., τα οποία αποτελούν σπάνιες αποδείξεις για το πώς εδραιώθηκε η κυριαρχία των Κοσσανών στην Κεντρική Ασία.

Η ανακάλυψη αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί, μεταξύ άλλων, καλύπτει ιστορικά κενά, αφού τα αρχαιολογικά ευρήματα από τη “διαμορφωτική” περίοδο των Κοσσανών είναι σπανιότερα σε σχέση με την ύστερη, χρυσή εποχή τους.

Τι γνωρίζουμε για τους Κοσσανούς

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε στις αρχές του 2026 από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών του Τατζικιστάν, μετά τη μεταφορά του θησαυρού υπό κρατική φύλαξη.

Ο θησαυρός ήταν κρυμμένος μέσα σε ένα κεραμικό αγγείο

Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα νομίσματα ανακαλύφθηκαν τυχαία από έναν κάτοικο της περιοχής κατά τη διάρκεια συνηθισμένων γεωργικών εργασιών.

Κάτω από το χώμα βρισκόταν ένα μικρό κεραμικό αγγείο, γεμάτο με έντονα οξειδωμένα, χάλκινα νομίσματα, τα οποία παρέμειναν ανέπαφα για σχεδόν δύο χιλιετίες.

Μετά την αναφορά της ανακάλυψης, ειδικοί εστάλησαν στο Shahritus για να καταγράψουν το πλαίσιο των ευρημάτων και να διασφαλίσουν το εύρημα. Στη συνέχεια, ο θησαυρός μεταφέρθηκε στην Ακαδημία για μελέτη, συντήρηση και μακροπρόθεσμη φύλαξη.

Νομίσματα που συνδέονται με τον βασιλιά των Κοσσανών, Vima Taktu

Η νομισματική αξία του θησαυρού έγινε γρήγορα σαφής. Ο καθηγητής Abduvali Sharifzoda, ένας από τους κορυφαίους νομισματολόγους του Τατζικιστάν, παρουσίασε τα νομίσματα στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι η πλειονότητά τους κόπηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Vima Taktu.

Επισκιαζόμενος από τον διάδοχό του, Κανίσκα Α’, ο Vima Taktu βασίλεψε κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης μεταβατικής περιόδου στην ιστορία των Κοσσανών, πιθανότατα στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ.

Η βασιλεία του σηματοδότησε την εδραίωση της δύναμης των Κοσσανών μετά την επέκταση των φυλών Yuezhi στη Βακτρία και τη βόρεια Ινδία.

Τα νομίσματα που αποδίδονται στον Vima Taktu είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για τους ιστορικούς, καθώς βοηθούν στον καθορισμό της πρώιμης χρονολόγησης, της πολιτικής εξουσίας και της νομισματικής πολιτικής των Κοσσανών.

Τα νομίσματα από το Shahritus, παρά τη διάβρωσή τους, διατηρούν διαγνωστικά χαρακτηριστικά —εικονογραφία, επιγραφές και σταθμητικούς κανόνες (βάρος)— που τα κατατάσσουν με βεβαιότητα σε αυτή την πρώιμη αυτοκρατορική φάση.

Η παρουσία τους στο νότιο Τατζικιστάν υπογραμμίζει τον ρόλο της περιοχής ως μιας ενεργής οικονομικής και διοικητικής ζώνης εντός του κόσμου των Κοσσανών.

Ο θησαυρός θάφτηκε για κάποιον λόγο

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται επί του παρόντος από τον Rustam Burkhanov και τον Manuchehr Rakhmonov, συντηρητές στο Ινστιτούτο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Ακαδημίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει προσεκτικό καθαρισμό, σταθεροποίηση των χάλκινων επιφανειών και τεκμηρίωση κάθε δείγματος πριν από την περαιτέρω ανάλυση.

Μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους, τα νομίσματα αναμένεται να προσφέρουν δεδομένα σχετικά με τις πρακτικές κοπής, τα πρότυπα κυκλοφορίας και τα περιφερειακά εμπορικά δίκτυα.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι ο θησαυρός θάφτηκε εσκεμμένα —πιθανώς κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αστάθειας ή τοπικών αναταραχών— και δεν επρόκειτο για μια τυχαία απώλεια.

Το Βασίλειο των Κοσσανών και η ξεχασμένη υπερδύναμη της Κεντρικής Ασίας

Η Αυτοκρατορία των Κοσσανών υπήρξε μία από τις μεγάλες δυνάμεις του αρχαίου κόσμου, ελέγχοντας εδάφη που εκτείνονταν από το σημερινό Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν, μέσω του Αφγανιστάν, έως τα βάθη της βόρειας Ινδίας. Τοποθετημένοι στην καρδιά του Δρόμου του Μεταξιού, οι Κοσσανοί διευκόλυναν το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων μεταξύ της Ρώμης, της Παρθίας, της Κίνας και της Νότιας Ασίας.

Υπό την ηγεμονία βασιλέων όπως ο Vima Taktu, η αυτοκρατορία ανέπτυξε ένα εξελιγμένο νομισματικό σύστημα που συνδύαζε την ελληνιστική εικονογραφία, ιρανικά θρησκευτικά σύμβολα και την αναδυόμενη αυτοκρατορική ιδεολογία. Τα χάλκινα νομίσματα, όπως αυτά που βρέθηκαν στο Shahritus, έπαιζαν ζωτικό ρόλο στις καθημερινές συναλλαγές, στη φορολογία και στον ανεφοδιασμό του στρατού.

Η ανακάλυψη ενισχύει τη σημασία του Τατζικιστάν εντός αυτής της διαπεριφερειακής αυτοκρατορίας, υπενθυμίζοντας στους μελετητές ότι η Κεντρική Ασία δεν ήταν απλώς ένας διάδρομος μεταξύ πολιτισμών, αλλά ένα δυναμικό κέντρο πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Ένα εύρημα τοπικής και διεθνούς σημασίας

Καθώς η αποκατάσταση συνεχίζεται, οι ερευνητές προσδοκούν ότι ο θησαυρός του Shahritus θα συμβάλει στις ευρύτερες συζητήσεις για τη χρονολόγηση των Κοσσανών, τη διαμόρφωση του κράτους και την περιφερειακή διοίκηση.

Κάθε νόμισμα προσθέτει ένα θραύσμα σε ένα ευρύτερο ιστορικό παζλ — ένα παζλ που συνδέει τις τοπικές κοινότητες του νότιου Τατζικιστάν με τα αχανή αυτοκρατορικά δίκτυα των αρχών της πρώτης χιλιετίας.

Πολύ περισσότερο από ένα απλό θαμμένο αγγείο με νομίσματα, το εύρημα αποτελεί απτό τεκμήριο μιας αυτοκρατορίας στο αποκορύφωμα της διαμόρφωσής της — και ενός βασιλιά, του Vima Taktu, του οποίου η ηγεμονία βοήθησε να τεθούν τα θεμέλια της ισχύος των Κοσσανών στην Κεντρική Ασία και πέρα από αυτήν.