Ανακάλυψη-έκπληξη από χειριστή ανιχνευτή μετάλλων – Η σπάνια μεσαιωνική σφραγίδα που βρήκε, έκρυβε έναν αρχαίο «θησαυρό» που «ενώνει» δύο διαφορετικούς κόσμους

Μια σπάνια μεσαιωνική ασημένια σφραγίδα, με έναν αρχαίο ρωμαϊκό, σκαλιστό, πολύτιμο λίθο, ανακαλύφθηκε κοντά στο Μπρέιντρι (Braintree) του Έσσεξ — ένα αξιοσημείωτο εύρημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, γεφυρώνει δύο ιστορικούς κόσμους με διαφορά άνω των χιλίων ετών.

Το αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε από έναν χειριστή ανιχνευτή μετάλλων στο Γκόσφιλντ (Gosfield) τον Σεπτέμβριο, κηρύχθηκε πλέον επίσημα ως θησαυρός και αναμένεται να εκτεθεί δημόσια στο Έσσεξ.

Η Υπεύθυνη Συνδέσμου Ευρημάτων (Finds Liaison Officer) του Έσσεξ, Λόρι Ρότζερσον (Lori Rogerson), χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πραγματικά ιδιαίτερη», χρονολογώντας την ίδια τη σφραγίδα μεταξύ 1200 και 1400 μ.Χ.

Αυτό που καθιστά το αντικείμενο εξαιρετικά σημαντικό, είναι ο συνδυασμός της μεσαιωνικής δεξιοτεχνίας με έναν πολύ παλαιότερο ρωμαϊκό πολύτιμο λίθο — μια πρακτική που σπάνια συναντάται σε διασωθέντα τεχνουργήματα.

Ένας Ρωμαϊκός Πολύτιμος Λίθος που «Αναγεννήθηκε» στον Μεσαίωνα

Στο κέντρο της σφραγίδας βρίσκεται ένας λεπτοδουλεμένος εγχάρακτος πολύτιμος λίθος από κόκκινο σάρδιο (carnelian), που απεικονίζει μια συνωρίδα (biga) — ένα αγωνιστικό άρμα που σέρνουν δύο άλογα, το οποίο οδηγεί ένας ηνίοχος κρατώντας τα ηνία και ένα μαστίγιο.

Με βάση υφολογικές συγκρίσεις, ο πολύτιμος λίθος χρονολογείται στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., κατά την πρώιμη περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Γύρω από τον πολύτιμο λίθο, η ασημένια στεφάνη φέρει εγχάρακτη, σε αντίστροφη γραφή, τη λατινική φράση:

«+SECRETVM . RICARDI»

Αυτό μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «το μυστικό του Ριχάρδου», αλλά αποδίδεται ορθότερα ως «η προσωπική σφραγίδα του Ριχάρδου». Τέτοιου είδους προσωπικές σφραγίδες πιέζονταν πάνω σε ζεστό κερί για την επικύρωση επιστολών και εγγράφων.

Η κ. Rogerson πιστεύει ότι ο μεσαιωνικός ιδιοκτήτης —ένας άνδρας ονόματι Ριχάρδος— επέλεξε σκόπιμα τον αρχαίο πολύτιμο λίθο για να υποδηλώσει την παιδεία, την εκλεπτυσμένη του φύση και τις γνώσεις του για τον κλασικό κόσμο, αποτελώντας ένα σύμβολο κοινωνικού κύρους στην μεσαιωνική ελίτ.

Σπάνιο δείγμα πολιτιστικής ανακύκλωσης

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι μεσαιωνικές σφραγίδες που ενσωματώνουν ρωμαϊκούς πολύτιμους λίθους είναι σπάνιες και συνήθως χρησιμοποιούνταν ως ιδιωτικές σφραγίδες ή «αντισφραγίδες» , παρά για επίσημους διοικητικούς σκοπούς.

Παλαιότεροι, υψηλής ποιότητας ρωμαϊκοί εγχάρακτοι λίθοι (intaglios), όπως αυτός, ήταν ιδιαίτερα πολύτιμοι και συνήθως αποκτώνταν από πλούσιους ιδιώτες που εκτιμούσαν τη δεξιοτεχνία και την αρχαιότητά τους.

Μεταγενέστεροι ρωμαϊκοί πολύτιμοι λίθοι, που ανακαλύπτονταν τυχαία από αγρότες, διακοσμούσαν σφραγίδες κατώτερης ποιότητας.

Αυτή η σφραγίδα, ωστόσο, είναι εξαιρετική για τις λεπτομέρειες του σκαλίσματός της και την άριστη διατήρηση τόσο των ρωμαϊκών όσο και των μεσαιωνικών χαρακτηριστικών της.

Προς έκθεση σε μουσείο

Η σφραγίδα καταγράφηκε μέσω του Προγράμματος Κινητών Αρχαιοτήτων (Portable Antiquities Scheme), τη διαχείριση του οποίου στο Έσσεξ έχουν αναλάβει τα Μουσεία του Κόλτσεστερ και του Ίπσουιτς για λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου.

Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι το 2025 ήταν μια εξαιρετικά πολυάσχολη χρονιά, με αριθμό-ρεκόρ υποθέσεων θησαυρών να βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Η σφραγίδα του Γκόσφιλντ βρίσκεται τώρα στη διαδικασία αποτίμησης θησαυρού και είναι πιθανό να αποκτηθεί από την Υπηρεσία Μουσείων του Μπρέιντρι (Braintree and District Museum Service) για να εκτεθεί δημόσια.

Εάν δεν την αγοράσει κανένα μουσείο στην εκτιμηθείσα αξία της, ο ευρετής θα έχει το δικαίωμα να την πάρει πίσω.

Το Μπρέιντρι (Braintree) έχει γνωρίσει και άλλες σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωμαϊκού φαλλικού φυλαχτού από χρυσό 98%, το οποίο οι ειδικοί του Βρετανικού Μουσείου περιέγραψαν ως το πρώτο του είδους του που βρέθηκε ποτέ στη Βρετανία.

Παράθυρο σε δύο πολιτισμούς

Η σφραγίδα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα όχι μόνο ρίχνει φως στη μεσαιωνική ταυτότητα και την κοινωνική θέση, αλλά προσφέρει επίσης ένα συναρπαστικό παράδειγμα του πώς αντικείμενα από τον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο συνέχισαν να κυκλοφορούν και να διατηρούν τη συμβολική τους αξία αιώνες αργότερα.

Καθώς το τεχνούργημα οδεύει προς την έκθεση, οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι θα κινήσει την περιέργεια του κοινού για το πολυεπίπεδο παρελθόν του Έσσεξ — από τη ρωμαϊκή έως την ύστερη μεσαιωνική περίοδο.