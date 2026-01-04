Ανακάλυψη-έκπληξη από χειριστή ανιχνευτή μετάλλων – Η σπάνια μεσαιωνική σφραγίδα που βρήκε, έκρυβε έναν αρχαίο «θησαυρό» που «ενώνει» δύο διαφορετικούς κόσμους

Σύνοψη από το

  • Μια σπάνια μεσαιωνική ασημένια σφραγίδα, με έναν αρχαίο ρωμαϊκό, σκαλιστό, πολύτιμο λίθο, ανακαλύφθηκε κοντά στο Μπρέιντρι (Braintree) του Έσσεξ — ένα αξιοσημείωτο εύρημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, γεφυρώνει δύο ιστορικούς κόσμους με διαφορά άνω των χιλίων ετών.
  • Το αντικείμενο είναι εξαιρετικά σημαντικό λόγω του συνδυασμού μεσαιωνικής δεξιοτεχνίας με έναν πολύ παλαιότερο ρωμαϊκό πολύτιμο λίθο, ο οποίος απεικονίζει έναν ηνίοχο.
  • Το εύρημα έχει κηρυχθεί επίσημα θησαυρός και είναι πιθανό να εκτεθεί δημόσια στο Μπρέιντρι, ρίχνοντας φως στη μεσαιωνική ταυτότητα και την κυκλοφορία αρχαίων ρωμαϊκών αντικειμένων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Ανακάλυψη-έκπληξη από χειριστή ανιχνευτή μετάλλων - Η σπάνια μεσαιωνική σφραγίδα που βρήκε, έκρυβε έναν αρχαίο «θησαυρό» που «ενώνει» δύο διαφορετικούς κόσμους
Σπάνια μεσαιωνική σφραγίδα με ρωμαϊκό πολύτιμο λίθο που ανακαλύφθηκε στο Έσσεξ. Φωτογραφία: Colchester and Ipswich Museum Services

Μια σπάνια μεσαιωνική ασημένια σφραγίδα, με έναν αρχαίο ρωμαϊκό, σκαλιστό, πολύτιμο λίθο, ανακαλύφθηκε κοντά στο Μπρέιντρι (Braintree) του Έσσεξ — ένα αξιοσημείωτο εύρημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, γεφυρώνει δύο ιστορικούς κόσμους με διαφορά άνω των χιλίων ετών.

Ανακαλύφθηκε τεράστιος χαμένος θησαυρός – Βρέθηκαν 573 αρχαία γυάλινα βραχιόλια και δεκάδες πολύτιμα αντικείμενα

Το αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε από έναν χειριστή ανιχνευτή μετάλλων στο Γκόσφιλντ (Gosfield) τον Σεπτέμβριο, κηρύχθηκε πλέον επίσημα ως θησαυρός και αναμένεται να εκτεθεί δημόσια στο Έσσεξ.

Η Υπεύθυνη Συνδέσμου Ευρημάτων (Finds Liaison Officer) του Έσσεξ, Λόρι Ρότζερσον (Lori Rogerson), χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πραγματικά ιδιαίτερη», χρονολογώντας την ίδια τη σφραγίδα μεταξύ 1200 και 1400 μ.Χ.

«Χρυσή» λάμψη σε χριστιανικό μοναστήρι: Ανακαλύφθηκαν σπάνια νομίσματα και εντυπωσιακό δαχτυλίδι – Έμειναν άθικτα για 1.400 χρόνια

Αυτό που καθιστά το αντικείμενο εξαιρετικά σημαντικό, είναι ο συνδυασμός της μεσαιωνικής δεξιοτεχνίας με έναν πολύ παλαιότερο ρωμαϊκό πολύτιμο λίθο — μια πρακτική που σπάνια συναντάται σε διασωθέντα τεχνουργήματα.

Το σπάνιο εύρημα θα μπορούσε να εκτεθεί στο Μπρέιντρι (Braintree). Φωτογραφία: Υπηρεσίες Μουσείων Κόλτσεστερ και Ίπσουιτς (Colchester and Ipswich Museum Services)
Το σπάνιο εύρημα θα μπορούσε να εκτεθεί στο Μπρέιντρι (Braintree). Φωτογραφία: Υπηρεσίες Μουσείων Κόλτσεστερ και Ίπσουιτς (Colchester and Ipswich Museum Services)

Ένας Ρωμαϊκός Πολύτιμος Λίθος που «Αναγεννήθηκε» στον Μεσαίωνα

Στο κέντρο της σφραγίδας βρίσκεται ένας λεπτοδουλεμένος εγχάρακτος πολύτιμος λίθος από κόκκινο σάρδιο (carnelian), που απεικονίζει μια συνωρίδα (biga) — ένα αγωνιστικό άρμα που σέρνουν δύο άλογα, το οποίο οδηγεί ένας ηνίοχος κρατώντας τα ηνία και ένα μαστίγιο.
Με βάση υφολογικές συγκρίσεις, ο πολύτιμος λίθος χρονολογείται στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., κατά την πρώιμη περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ανακαλύφθηκε ασημένιο μενταγιόν που συνδέεται με την θεά Ιστάρ σε αρχαία ελληνική πόλη

Γύρω από τον πολύτιμο λίθο, η ασημένια στεφάνη φέρει εγχάρακτη, σε αντίστροφη γραφή, τη λατινική φράση:
«+SECRETVM . RICARDI»

Αυτό μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «το μυστικό του Ριχάρδου», αλλά αποδίδεται ορθότερα ως «η προσωπική σφραγίδα του Ριχάρδου». Τέτοιου είδους προσωπικές σφραγίδες πιέζονταν πάνω σε ζεστό κερί για την επικύρωση επιστολών και εγγράφων.

Η κ. Rogerson πιστεύει ότι ο μεσαιωνικός ιδιοκτήτης —ένας άνδρας ονόματι Ριχάρδος— επέλεξε σκόπιμα τον αρχαίο πολύτιμο λίθο για να υποδηλώσει την παιδεία, την εκλεπτυσμένη του φύση και τις γνώσεις του για τον κλασικό κόσμο, αποτελώντας ένα σύμβολο κοινωνικού κύρους στην μεσαιωνική ελίτ.

Σπάνιο δείγμα πολιτιστικής ανακύκλωσης

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι μεσαιωνικές σφραγίδες που ενσωματώνουν ρωμαϊκούς πολύτιμους λίθους είναι σπάνιες και συνήθως χρησιμοποιούνταν ως ιδιωτικές σφραγίδες ή «αντισφραγίδες» , παρά για επίσημους διοικητικούς σκοπούς.

Παλαιότεροι, υψηλής ποιότητας ρωμαϊκοί εγχάρακτοι λίθοι (intaglios), όπως αυτός, ήταν ιδιαίτερα πολύτιμοι και συνήθως αποκτώνταν από πλούσιους ιδιώτες που εκτιμούσαν τη δεξιοτεχνία και την αρχαιότητά τους.

Μεταγενέστεροι ρωμαϊκοί πολύτιμοι λίθοι, που ανακαλύπτονταν τυχαία από αγρότες, διακοσμούσαν  σφραγίδες κατώτερης ποιότητας.
Αυτή η σφραγίδα, ωστόσο, είναι εξαιρετική για τις λεπτομέρειες του σκαλίσματός της και την άριστη διατήρηση τόσο των ρωμαϊκών όσο και των μεσαιωνικών χαρακτηριστικών της.

Προς έκθεση σε μουσείο

Η σφραγίδα καταγράφηκε μέσω του Προγράμματος Κινητών Αρχαιοτήτων (Portable Antiquities Scheme), τη διαχείριση του οποίου στο Έσσεξ έχουν αναλάβει τα Μουσεία του Κόλτσεστερ και του Ίπσουιτς για λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου.

Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι το 2025 ήταν μια εξαιρετικά πολυάσχολη χρονιά, με αριθμό-ρεκόρ υποθέσεων θησαυρών να βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Η σφραγίδα του Γκόσφιλντ βρίσκεται τώρα στη διαδικασία αποτίμησης θησαυρού και είναι πιθανό να αποκτηθεί από την Υπηρεσία Μουσείων του Μπρέιντρι (Braintree and District Museum Service) για να εκτεθεί δημόσια.

Εάν δεν την αγοράσει κανένα μουσείο στην εκτιμηθείσα αξία της, ο ευρετής θα έχει το δικαίωμα να την πάρει πίσω.

Το Μπρέιντρι (Braintree) έχει γνωρίσει και άλλες σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωμαϊκού φαλλικού φυλαχτού από χρυσό 98%, το οποίο οι ειδικοί του Βρετανικού Μουσείου περιέγραψαν ως το πρώτο του είδους του που βρέθηκε ποτέ στη Βρετανία.

Παράθυρο σε δύο πολιτισμούς

Η σφραγίδα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα όχι μόνο ρίχνει φως στη μεσαιωνική ταυτότητα και την κοινωνική θέση, αλλά προσφέρει επίσης ένα συναρπαστικό παράδειγμα του πώς αντικείμενα από τον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο συνέχισαν να κυκλοφορούν και να διατηρούν τη συμβολική τους αξία αιώνες αργότερα.

Καθώς το τεχνούργημα οδεύει προς την έκθεση, οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι θα κινήσει την περιέργεια του κοινού για το πολυεπίπεδο παρελθόν του Έσσεξ — από τη ρωμαϊκή έως την ύστερη μεσαιωνική περίοδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αστρονομική «βόμβα»: Επιστήμονες εντόπισαν έναν σχεδόν αόρατο «αδέσποτο» πλανήτη στο μέγεθος του Κρόνου – Περιπλανιέται μόνος του στο Σύμπαν

Οι παρατηρήσεις ενός μοναδικού γεγονότος βαρυτικού μικροεστιασμού οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός...
08:05 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ανακαλύφθηκε τεράστιος χαμένος θησαυρός – Βρέθηκαν 573 αρχαία γυάλινα βραχιόλια και δεκάδες πολύτιμα αντικείμενα

Αρχαιολόγοι στη δυτική Ουκρανία ανακοίνωσαν μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψε...
23:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Η ανακάλυψη που ξανασχεδιάζει τον χάρτη της αρχαιότητας – Τι κρύβουν οι «ανθρωπόμορφες» χάντρες που συνδέονται με την Καρχηδόνα και οι μυστηριώδεις ταφές βρεφών

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο Oluz Höyük της Αμάσειας, στη βορειοκεντρική Τουρκία, έφεραν στο...
15:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

«Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό στα σύννεφα» – Επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν ένα μυστηριώδες φαινόμενο που «γεννά» ακραίες καταιγίδες

Η Caroline Muller βλέπει τα σύννεφα διαφορετικά από τους περισσότερους ανθρώπους. Εκεί που οι ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι