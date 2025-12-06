Εκπληκτική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων: Η «Μέδουσα» ηλικίας 1.900 ετών που εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους – Η ανατριχιαστική λεπτομέρεια στο κεφάλι της

Μια πέτρινη πλάκα, ο αδιάκοπος ήχος βαρέων μηχανημάτων και η σχολαστική επιμονή των αρχαιολόγων συνέβαλαν ώστε να αναδυθεί από το υπέδαφος του Hallstatt στην Αυστρία ένα εντυπωσιακό αντικείμενο λαξευμένο σε πέτρα.

Δεν πρόκειται για ένα κολοσσιαίο μνημείο ούτε για έναν θησαυρό από ηχηρά νομίσματα, αλλά για μια λεπτομέρεια που χωράει στην άκρη του δαχτύλου: ένα κεφάλι Μέδουσας σκαλισμένο σε αχάτη, που έχει ύψος μόλις 1,5 εκατοστό. Αυτό το αντικείμενο, που ήδη αποκαλείται «Μέδουσα του Hallstatt», παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ως μια σημαντική ανακάλυψη για τη ρωμαϊκή αρχαιολογία στην Άνω Αυστρία, ένα τεκμήριο που συμπυκνώνει αιώνες εμπορικής ιστορίας, πεποιθήσεων και πολιτισμικής διαστρωμάτωσης σε αυτόν τον μυθικό τόπο που κυριαρχείται από την εκμετάλλευση του αλατιού.

Το εύρημα, τεχνικά και καλλιτεχνικά ορισμένο ως ένα εξαιρετικά επιμελημένο καμέο, εντοπίστηκε τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια προληπτικών ανασκαφών στην περιοχή του πρώην κάτω σταθμού του τελεφερίκ, ακριβώς στην καρδιά του vicus, δηλαδή του ρωμαϊκού οικισμού που είχαν ήδη υποδείξει προηγούμενες μελέτες.

Το έργο, που ανατέθηκε από την Salzwelten GmbH και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ARDIS Archäologie GmbH σε συντονισμό με την OÖ Landes-Kultur GmbH (OÖLKG), ήταν μέρος των υποχρεωτικών προετοιμασιών πριν από την κατασκευή του νέου τελεφερίκ, το οποίο προβάλλεται ως το πιο σύγχρονο στον κόσμο και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Salzwelten GmbH, Torsten Pedit, τόνισε την καρποφόρα σύμπτωση μεταξύ προόδου και διατήρησης: χωρίς τα μελλοντικά έργα κινητικότητας, αυτό το εξαιρετικό κατάλοιπο θα παρέμενε κρυμμένο επ’ αόριστον.

Η προκαταρκτική ανάλυση που διεξήχθη από ειδικούς, μεταξύ των οποίων και ο περιφερειακός προϊστάμενος αρχαιολόγος Stefan Traxler, χρονολογεί τη δημιουργία της καμέο στον 20 αιώνα μ.Χ. και την αποδίδει γεωγραφικά στα εργαστήρια της Ακυληίας, της ακμάζουσας ρωμαϊκής αποικίας που βρίσκεται στη βόρεια Αδριατική, διάσημης για την παραγωγή γλυπτικής τέχνης και αντικειμένων πολυτελείας. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας αχάτης με εναλλασσόμενες μαύρες και λευκές ζώνες, που συνήθως ονομάζεται όνυχας, στον οποίο ο τεχνίτης εκμεταλλεύτηκε τη φυσική διχρωμία των στρώσεων για να σμιλέψει το πρόσωπο της Γοργόνας.

Η λεπτομέρεια είναι ανατριχιαστική: Το κεφάλι, πλαισιωμένο από τα χαρακτηριστικά μαλλιά που αποτελούνται από φίδια και συνοδευόμενο από μικρά φτερά, αντιστοιχεί στο Γοργόνειο, ένα εξαιρετικά δημοφιλές και αποτρόπαιο μοτίβο στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, με σκοπό να προστατεύει τον κάτοχό του και να αποτρέπει την κακοτυχία.

Η αρχική του λειτουργία, σύμφωνα με την ομόφωνη ερμηνεία, ήταν αυτή του κεντρικού μενταγιόν ενός περιδέραιου που ανήκε σε μια γυναίκα υψηλής οικονομικής και κοινωνικής θέσης εντός της ρωμαϊκής κοινότητας που ήταν εγκατεστημένη στο Hallstatt.

Η κατοχή ενός τέτοιου αντικειμένου υψηλής ποιότητας, εισαγόμενου από ένα καλλιτεχνικό κέντρο εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, μαρτυρά ενεργά εμπορικά δίκτυα και ένα αξιοσημείωτο επίπεδο πλούτου μεταξύ ορισμένων κατοίκων του οικισμού.

Για τον περιφερειάρχη Thomas Stelzer, η Μέδουσα αποτελεί εξαιρετική τύχη για την αρχαιολογία που εμβαθύνει την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η ανακάλυψη δεν συμβαίνει σε ιστορικό κενό, αλλά εντάσσεται σε ένα αποσπασματικό, αλλά επίμονα μελετημένο αρχαιολογικό τοπίο.

Οι πρώτες αναφορές ρωμαϊκών ευρημάτων στο Hallstatt χρονολογούνται στις αρχές του 19ου αιώνα. Μεταξύ 1858 και 1860, υπό τη διεύθυνση του επιθεωρητή ορυχείων Johann Georg Ramsauer, ανασκάφηκαν ρωμαϊκά νεκροταφεία αρχικά εξοπλισμένα με επιβλητικά ταφικά μνημεία κατά μήκος του δρόμου Echerntal.

Άλλοι έξι τάφοι εξετάστηκαν το 1983. Τα κατάλοιπα της οικιστικής περιοχής που σχετίζεται με αυτές τις νεκροπόλεις εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα στην περιοχή του σημερινού σταθμού της κοιλάδας. Ο ερευνητής Friedrich Morton, ο οποίος μεταξύ των δεκαετιών του 1940 και του 1960 τεκμηρίωσε μεθοδικά κάθε παρέμβαση στο τοπικό υπέδαφος, συνέβαλε τις πιο εκτεταμένες προσθήκες στη γνώση του ρωμαϊκού θύλακα.

Μια μεγαλύτερη ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 2015 από το Περιφερειακό Μουσείο της Άνω Αυστρίας και το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, εκμεταλλευόμενη εργασίες ανακαίνισης, έθεσε τις βάσεις για το τρέχον συνολικό σχέδιο του ρωμαϊκού Hallstatt.

Τα έργα του 2025 που αποκάλυψαν τη Μέδουσα συνδέθηκαν άμεσα με την περιοχή που είχε εξερευνηθεί εκείνη την εποχή, παρέχοντας προσαρμογές και προσθήκες στον χάρτη της τοποθεσίας. Σήμερα, στο υπόγειο του καταστήματος αθλητικών ειδών Janu, που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του Μεγάρου Πολιτισμού και Συνεδρίων, μπορούν να παρατηρηθούν τα ερείπια ενός συμπαγούς ρωμαϊκού κτιρίου.

Υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη ρωμαϊκής έπαυλης κάτω από τον σύγχρονο αστικό πυρήνα. Το οικονομικό πλαίσιο που εξηγεί τη ρωμαϊκή παρουσία σε αυτό το τραχύ αλπικό περιβάλλον είναι αναμφισβήτητα το αλάτι.

Για περισσότερες από επτά χιλιετίες, η εξόρυξη αυτού του πόρου, του λευκού χρυσού της αρχαιότητας, έχει καθορίσει την ταυτότητα του Hallstatt, χαρίζοντάς του παγκόσμια φήμη χάρη σε ευρήματα από την Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου που φέρουν το όνομά του.

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία απέκτησε τον έλεγχο της περιοχής νότια του Δούναβη στα μέσα του 1ου αιώνα μ.Χ., εκμεταλλεύτηκε συστηματικά όλους τους στρατηγικούς πόρους. Είναι πολύ πιθανό ότι διεκδίκησε γρήγορα την εξουσία επί των αλατωρυχείων του Hallstatt, ιδρύοντας για τη διοίκηση και την εκμετάλλευσή τους έναν vicus (οικισμό), του οποίου το νευρικό κέντρο βρισκόταν ακριβώς εκεί όπου σήμερα στέκεται ο σταθμός του τελεφερίκ και πρόκειται να ανανεωθεί. Παρά τις πολυάριθμες αρχαιολογικές αποστολές, η ακριβής διάταξη, η πλήρης έκταση, ακόμη και το αρχαίο όνομα αυτού του οικισμού παραμένουν στις σκιές της ιστορικής γνώσης.

Η καλλιτεχνική και συμβολική αξία της Μέδουσας

Η Μέδουσα του Hallstatt, επομένως, λειτουργεί ως μια ισχυρή δέσμη φωτός που φωτίζει μια συγκεκριμένη πτυχή αυτής της χαμένης πραγματικότητας: Την παρουσία ατόμων ικανών να αποκτούν εξαιρετικά υψηλής ποιότητας είδη πολυτελείας σε μια κοινότητα προφανώς αφοσιωμένη στη διαχείριση ενός πρωταρχικού πόρου.

Η συμβολική, προστατευτική της αξία προστίθεται στην υλική της αξία, προσφέροντας μια προσωπική και οικεία διάσταση της ζωής στα βορειοανατολικά σύνορα της ρωμαϊκής επαρχίας του Noricum.

Ο δήμαρχος του Hallstatt, Alexander Scheutz, μίλησε με ενθουσιασμό για το γεγονός ότι αυτό το μοναδικό εύρημα από τη ρωμαϊκή εποχή μπορεί να εκτεθεί αμέσως στον τοπικό πληθυσμό και στους επισκέπτες, σε μια επίδειξη θεσμικής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Salzwelten, της OÖLKG και του δήμου.

Το κομμάτι θα εκτεθεί στο κοινό στην αρχική του κατάσταση, με ελεύθερη είσοδο, την επόμενη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, στο Kultur und Kongresshaus (Μέγαρο Πολιτισμού και Συνεδρίων) στο Hallstatt. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να θαυμάσουν τη μικρή Γοργόνα και να μάθουν λεπτομέρειες για τις ανασκαφές και την πολιτιστική τους σημασία.

Στη συνέχεια, αρχής γενομένης από το 2026, η καμέο θα βρει τη μόνιμη στέγη της στη νέα αρχαιολογική έκθεση της Άνω Αυστρίας στο Μουσείο Κάστρου του Linz, διασφαλίζοντας ότι αυτό το μικροσκοπικό πέτρινο πρόσωπο, που κάποτε προοριζόταν να προστατεύει μια ανώνυμη Ρωμαία γυναίκα, θα συνεχίσει να ασκεί τη δύναμή του: αυτή του να φυλάσσει και να μεταδίδει ένα ουσιώδες θραύσμα της ιστορικής μνήμης μιας ολόκληρης περιοχής.