Δύο τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο στη λεωφόρο Πεντέλης – Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώθηκε σε δέντρο

Δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος των Βριλησσίων. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, διένυσε «τρελή» πορεία και κατέληξε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ώστε να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς Πεντέλη, όταν ο οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το όχημα ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και διένυσε περίπου 20 μέτρα, ακολουθώντας ανεξέλεγκτη πορεία. Αρχικά προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε δέντρο, δίπλα στη μάντρα παλιού πρατηρίου καυσίμων.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να κόψουν τα κλαδιά του δέντρου για να προσεγγίσουν το διαλυμένο όχημα και να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Τα χειρότερα απετράπησαν λόγω του γεγονότος ότι εκείνη την ώρα δεν κινούνταν άλλο όχημα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.