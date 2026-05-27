Νέα επιχείρηση για τη διάσωση 50 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Νέα επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών στήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Οι αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντόπισαν και διέσωσαν περίπου 50 μετανάστες, που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Η λέμβος με τους αλλοδαπούς εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στη διαδικασία περισυλλογής συνέδραμε και παραπλέον πλοίο.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.