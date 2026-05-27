Δανάη Μπάρκα: Δεν έχω στείλει προσκλητήρια για τον γάμο που γίνεται τον Ιούνιο – Είμαι ανοργάνωτη αλλά χαρούμενη

«Έχει ακουστεί και η ημερομηνία η σωστή, αλλά έχουν ακουστεί και διάφορα. Έχω βρει νυφικό. Θα το κάνουν οι Mi-ro αλλά δεν έχω κάνει πρόβα. Με κυνηγάνε» δήλωσε η Δανάη Μπάρκα.

«Λείπαμε περιοδεία με το θέατρο. Είναι όλα ανοργάνωτα. Είναι σίριαλ αυτά που ζούνε. Δεν έχω στείλει προσκλητήρια για τον γάμο που γίνεται τον Ιούνιο. Είμαι ανοργάνωτη αλλά χαρούμενη. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα είναι καλεσμένος αλλά θα έχει παράσταση», είπε στη συνέχεια

«Αποχώρησα από την παράσταση Ρέππα – Παπαθανασίου γιατί συνέπεσαν οι πρόβες με το Ζαμπέτα», ξεκαθάρισε.