Άδωνις Γεωργιάδης: Κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… – Θα τα πούμε στα δικαστήρια

«Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση αγαπητέ Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κάνετε μεγάλο λάθος» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ σημειώνει στο βίντεο με το οποίο απαντά στον Νίκο Ανδρουλάκη πως θα ζητήσει την άρση ασυλίας του ώστε να αθωωθεί στο δικαστήριο και στη συνέχεια να ασκήσει αγωγή για ηθική βλάβη.

«Θα τα πούμε στα δικαστήρια» διεμήνυσε ο υπουργός Υγείας.

«Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε…» γράφει στο Χ.

