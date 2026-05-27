Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας – Σιγά το rebranding

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε συνέντευξη στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα το πρωί της Τετάρτης (27/5).

Για το κόμμα Τσίπρα και την χθεσινή εκδήλωση σχολίασε ότι «για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας».

«Έκανε rebranding, γύρισε την Ελλάδα, έκανε την Ιθάκη και το κόμμα του το λέει ΕΛΑΣ;» πρόσθεσε.

«Είναι προφανές ότι είναι λάθος το όνομα και το σήμα» επεσήμανε. «Ποτέ δεν έφυγε ο Τσίπρας, ήταν fake news… Σιγά το rebranding» είπε με νόημα.

«Το στήσιμο ήταν σκηνοθετικά άψογο χθες. Ήταν ακριβή εκδήλωση με λάθος σήμα και λάθος όνομα. Είχε κόσμο η χθεσινή εκδήλωση και το λέω σε αντιδιαστολή με την παρουσίαση της Καρυστιανού που δεν είχε ψυχή» πρόσθεσε.