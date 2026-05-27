Ευλογιά των πιθήκων: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το πρώτο κρούσμα του 2026 στην Ελλάδα

Στα Ιωάννινα καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας, γεγονός που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου.

Σε απομόνωση ο 45χρονος Έλληνας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και, μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν ότι έχει προσβληθεί από τη νόσο.

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου πλέον νοσηλεύεται σε απομόνωση.

Οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου ενημέρωσαν τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για το κρούσμα, προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του ασθενούς χαρακτηρίζεται καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η ευλογιά των πιθήκων, γνωστή και ως νόσος mpox, είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία κατά την περίοδο 2022–2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος clade 2 εξαπλώθηκε εκτός Αφρικής.

Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί 160 κρούσματα στην Ελλάδα και περισσότερα από 25.400 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.