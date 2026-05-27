Δίκη για τα Τέμπη: Απειρία και διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας, επικαλέστηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη για την απόρριψη της παράστασης του δημοσίου

Enikos Newsroom

Κοινωνία

δίκη για Τέμπη
Τις διαχρονικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου και την απειρία του, επικαλέστηκε δια του συνηγόρου του ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 για να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Υπενθυμίζεται πως η παράσταση του ελληνικού δημοσίου στρέφεται κατά των τριών σταθμαρχών βραδινής – απογευματινής βάρδιας και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ.

Στην ουσία, όπως μεταδίδει το larissanet, οι συνήγοροι και των τεσσάρων ανέδειξαν την ευθύνη του δημοσίου για την μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, που, όπως τόνισαν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να συντελεστεί το πολύνεκρο δυστύχημα.

Αυτή τη στιγμή η δίκη συνεχίζεται με τις ενστάσεις των υπολοίπων κατηγορουμένων, που στρέφονται κατά κύριο λόγο στην παράσταση των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγων «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».

Σημειώνεται ότι πριν αρχίσει η διαδικασία, ο συνήγορος ενός κατηγορούμενου πρώην προέδρου του ΟΣΕ ανακοίνωσε πως ανακαλεί την ένστασή του για την παράσταση των συγγενών θυμάτων και τραυματιών.

Στη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου παρίστανται έξι κατηγορούμενοι. Η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική, ενώ κάποιοι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις αλλαγές, που έγιναν στην αίθουσα, τον τελευταίο μήνα.

