Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Ο τύραννος θα πάρει το μάθημα που του αξίζει»

Δήμητρα Κόκκορη

Διεθνή Νέα

Ερντογάν
Τα πυρά του κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου έστρεψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «θα πάρει το μάθημα που του αξίζει».

Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Μεγάλο Τζαμί Τσάμλιτζα της Κωνσταντινούπολης.

«Όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στη Γάζα αποτελούν για εμάς σε αυτή τη γιορτή μια ξεχωριστή στάση και μια ξεχωριστή δοκιμασία. Πιστεύω ότι αυτός ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει απέναντι στους μουσουλμάνους του κόσμου. Ελπίζουμε να δούμε αυτή την αντίδραση το συντομότερο δυνατό και να τη ζήσουμε όλοι μαζί. Περιμένουμε 4 έως 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι να το βιώσουν προσωπικά. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και συμπαραστάτης μας. Η Γιορτή των Θυσιών να γίνει αφορμή για την ενότητα του ισλαμικού κόσμου», είπε ο Ερντογάν.

Σήμερα γιορτάζεται η Γιορτή των Θυσιών (Εΐντ αλ-Αντχά), με τον Τούρκο πρόεδρο να απευθύνει μήνυμα ενότητας προς τους πιστούς. «Είθε ο Αλλάχ να μας αξιώσει να φτάσουμε σε πολλές ακόμη γιορτές με υγεία, ευημερία και αγαλλίαση. Είθε η ενότητά μας και η συνοχή μας να είναι αιώνιες. Αυτή η ενότητα και η αλληλεγγύη να συνεχιστούν, αν θέλει ο Θεός, μέχρι την Ημέρα της Κρίσης», τόνισε ο Ερντογάν.

 

 

