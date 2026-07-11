ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Ναι» στην επιστροφή Πολάκη, «όχι» στη συμπόρευση με Τσίπρα – Έρχονται νέες αποχωρήσεις από το κόμμα

Νέα συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα όρισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, αν και πολλά στελέχη απουσίαζαν και άλλα συμμετείχαν εξ αποστάσεως. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και αρθεί η στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Παρά την άρνηση της Κουμουνδούρου, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με τα μισά σχεδόν μέλη του Οργάνου και τους αντιφρονούντες να μιλούν για απαρτία.

«Ήταν μία ιστορική συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε την λυσσώδη προσπάθεια της Αναπληρώτριας Γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία» δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την ολοκλήρωση της ΚΕ.

«Έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη» είπε από την πλευρά της η Ρένα Δούρου.

Έπειτα από 5 ώρες συνεδρίασης, όσοι συμμετείχαν στην αίθουσα αλλά και μέσω zoom ψήφισαν υπέρ της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και την ακύρωση της απόφασης περί συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ.

Τα 4 σημεία της απόφασης της ΚΕ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση την οποία ανέγνωσε μπροστά στις κάμερες ο Νίκος Παππάς, η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου στο όνομα της ενότητας της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος υπερψήφισε ομόφωνα τα παρακάτω.

Πρώτον, αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026.

Δεύτερον, διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

Τρίτον, καλεί την πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Τέταρτον, διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Κούρσα για δύο

Στη σημερινή συνεδρίαση, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η μάχη για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα δοθεί ανάμεσα σε Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου.

«Φυσικά και θα είμαι υποψήφιος» ανέφερε ο Παύλος Πολάκης, ενώ η Ρένα Δούρου απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: «Με ξαφνιάζετε. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος πρώτα να τα λέει στα Όργανα και μετά στους δημοσιογράφους. Αλλά γνωρίζετε ότι ποτέ δεν έχω πει κάτι πριν από τα Όργανα».

Τα μέση της «τρόικας» έδωσαν πλέον ραντεβού τη Δευτέρα για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ ανακοίνωσαν νέα Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Σε τροχιά νέας διάσπασης ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η εικόνα στη σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε το χάσμα που υπάρχει αυτήν τη χρονική στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι βρίσκεται μία ανάσα από μία νέα διάσπαση.

Η απόφαση να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση της ΚΕ να μην κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ανοίγει διάπλατα την πόρτα για νέες αποχωρήσεις από το κόμμα. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, από την Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει κύμα μαζικών αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ.