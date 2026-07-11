Ανδρουλάκης από Λήμνο: Πολιτική προτεραιότητα η αναβάθμιση του ΕΣΥ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την περιοδεία του στη Λήμνο, τόνισε την πολιτική προτεραιότητα για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη τη χώρα.

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Πολιτική

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε από τη Λήμνο την πολιτική προτεραιότητά του για αναβάθμιση του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα, μετά την ενημέρωσή του για «τις πολύ σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς» στο νοσοκομείο του νησιού.
  • Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, καθώς και η παροχή ουσιαστικών κινήτρων για όλους τους υγειονομικούς σε όλα τα νησιά της χώρας.
  • Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων και ανάπτυξη εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής, ενώ χρέος είναι και η στήριξη του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από τη Λήμνο όπου περιοδεύει από το νωρίς το πρωί του Σαββάτου 11/07, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, την πολιτική προτεραιότητά του για αναβάθμιση του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα.

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Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Ν. Ανδρουλάκη, ήταν το νοσοκομείο του νησιού. Αφού ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές μετά την ενημέρωση που του έκαναν για «τις πολύ σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς» καθώς και για τη «μερική ανακαίνιση του κτιρίου», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως: «Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η παροχή ουσιαστικών κινήτρων, -οικονομικών, φορολογικών, εκπαιδευτικών-, για όλους τους υγειονομικούς σε όλα τα νησιά της χώρας καθώς και μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική». Και το θέμα της στέγασης, όμως, όπως επεσήμανε ο Ν. Ανδρουλάκης, αποτελεί πολύ σοβαρό κίνητρο.

«Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας»…

Το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η αναβάθμισή της, είναι κατά τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, προτεραιότητα…

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«Πρέπει να επενδύσουμε και στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, να στελεχώσουμε όλα τα περιφερειακά ιατρεία αλλά και να αποκτήσουμε ένα εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που θα παρέχει υψηλές υπηρεσίες στους μόνιμους κατοίκους» και «τέλος, έχουμε χρέος να στηρίξουμε το ΕΚΑΒ, με βάσεις, προσωπικό, εναέρια και πλωτά μέσα», υποστήριξε ο Ν. Ανδρουλάκης ο οποίος υπενθύμισε πως «για το ΠΑΣΟΚ, η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι πολιτική προτεραιότητα» και κατέληξε λέγοντας ότι: «Εμείς δημιουργήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς γνωρίζουμε πως θα το κάνουμε ισχυρό σε όλη την Ελλάδα».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου.

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