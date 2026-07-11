Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής με σκοπό τη μεταφορά ενός ορειβάτη ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο. Ο 64χρονος μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο, ώστε στη συνέχεια να τον παραλάβουν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου (11/07), το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την ανάγκη μεταφοράς ενός 64χρονου άνδρα, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο καταφύγιο.

Στην επιχείρηση μεταφοράς συμμετέχουν 12 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Κατερίνης και Λιτοχώρου και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.