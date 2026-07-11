Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά ενός ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο.
  • Ο 64χρονος ορειβάτης, μέλος τριμελούς ομάδας, έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις δύο το μεσημέρι του Σαββάτου 11/07.
  • Στην επιχείρηση μεταφοράς συμμετέχουν 12 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής με σκοπό τη μεταφορά ενός ορειβάτη ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο. Ο 64χρονος μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο, ώστε στη συνέχεια να τον παραλάβουν διασώστες του ΕΚΑΒ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου (11/07), το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την ανάγκη μεταφοράς ενός 64χρονου άνδρα, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο καταφύγιο.

Στην επιχείρηση μεταφοράς συμμετέχουν 12 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Κατερίνης και Λιτοχώρου και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

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