Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορκίζεται εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του – «Είναι απαίτηση του έθνους»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορκίστηκε εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι αποτελεί «απαίτηση του έθνους» και «θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε».

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
πηγή: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορκίζεται εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι αποτελεί «απαίτηση του έθνους».
  • Η δήλωση έγινε μέσω γραπτού μηνύματος στο Telegram, με αφορμή τις τελετές πένθους για τον πρώην ηγέτη της χώρας.
  • Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα, με την ιρανική ηγεσία να κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ, αποτελεί «απαίτηση του έθνους» και «θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε».

Η δήλωση έγινε μέσω γραπτού μηνύματος που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram, με αφορμή τις τελετές πένθους για τον πρώην ηγέτη της χώρας.

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δράστες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός ηγέτης.

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Στο μήνυμά του, ο νέος ανώτατος ηγέτης υποσχέθηκε ότι το Ιράν θα εκδικηθεί «το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη και όλων των μαρτύρων των δύο πολέμων» από όσους χαρακτήρισε «εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους».

Η ιρανική ηγεσία συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη.

 

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