Κίνα: Πάνω από 1,8 εκατ. πολίτες εκκενώθηκαν για τον τυφώνα Μπάβι – Ένα «τέρας» στο μέγεθος της Γαλλίας

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ανατολική Κίνα, καθώς ο τυφώνας Μπάβι προσεγγίζει με απειλητικές διαθέσεις τη μεγαλούπολη Γουεντζόου.

Παρά το γεγονός ότι το ακραίο καιρικό φαινόμενο παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης και σταδιακής εξασθένησης κινούμενο πάνω από πιο ψυχρά θαλάσσια ύδατα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω του τεράστιου όγκου υγρασίας που μεταφέρει, με τις ζώνες των καταιγίδων του να εκτείνονται σε μέγεθος ανάλογο με αυτό της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, ο Μπάβι συνοδεύεται από μέγιστους σταθερούς ανέμους που αγγίζουν τα 144 χλμ./ώρα – ισοδύναμο με Κατηγορία 1 στην κλίμακα Saffir-Simpson.

Το Σάββατο, το μάτι του κυκλώνα βρισκόταν περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γουένλινγκ στην ανατολική επαρχία Τζετσιάνγκ, ενώ η έλευσή του στην ξηρά αναμένεται νωρίς την Κυριακή στην περιοχή της Γουεντζόου, όπου κατοικούν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Reuters, μέχρι στιγμής, οι κινεζικές αρχές έχουν απομακρύνει περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους από τις εστίες τους.

Ειδικότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι περισσότεροι από 1,7 εκατ. πολίτες εκκενώθηκαν σε ολόκληρη την επαρχία Τζετσιάνγκ και ακόμη 100.000 στη γειτονική επαρχία Φουτσιάν.

Το πέρασμα από Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ταϊβάν

Πριν προσεγγίσει την Κίνα, ο τυφώνας σάρωσε το νότιο νησιωτικό σύμπλεγμα Σακισίμα της Ιαπωνίας με καταρρακτώδεις βροχές και βίαιους ανέμους, ενώ πέρασε σε απόσταση αναπνοής από τη βόρεια Ταϊβάν.

Αν και η Ιαπωνία και η Ταϊβάν δεν έχουν αναφέρει απώλειες ανθρώπινων ζωών μέχρι στιγμής, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες.

Οι θάνατοι προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έφεραν οι ενισχυμένοι νοτιοδυτικοί μουσώνες, η κατάσταση των οποίων επιδεινώθηκε σημαντικά από την επίδραση του Μπάβι.

Στην Ταϊβάν, η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 87 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους από πτώσεις από μοτοσικλέτες ή ποδήλατα, καθώς και από παρασύρσεις πεζών ή πτώσεις αντικειμένων λόγω των ανέμων.