Τουρκία: Διέταξαν την προφυλάκιση 36 υπόπτων για διαφθορά – Ανάμεσά τους δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα

Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκιση 36 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου μιας περιοχής της Άγκυρας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, στο πλαίσιο μιας έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης διαγωνισμών, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα της τουρκικής πρωτεύουσας.
Οι αρχές έχουν προσαγάγει 27 από τους υπόπτους, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους, ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση το γραφείο του εισαγγελέα.
Σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Χουσείν Καν Γκουνέρ δήμαρχος της περιοχής Τσανκάγια της Άγκυρας, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ανέφερε ότι ο ίδιος πληροφόρησε τις αρχές για το πού βρίσκεται.
Σύμφωνα με τον ίδιο, έθεσε στη διάθεσή τους ένα αντικλείδι του σπιτιού του, για τους αστυνομικούς που διεξάγουν την έρευνα, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στην Άγκυρα.
Kıymetli Çankayalılar,
Sevgili yurttaşlarım;
Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz.
Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm…
— Hüseyin Can Güner (@hcanguner) July 11, 2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ