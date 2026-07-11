Τουρκία: Διέταξαν την προφυλάκιση 36 υπόπτων για διαφθορά – Ανάμεσά τους δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα

Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκιση 36 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου μιας περιοχής της Άγκυρας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης διαγωνισμών. Οι αρχές έχουν προσαγάγει 27 υπόπτους, ενώ ο δήμαρχος Χουσείν Καν Γκουνέρ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε πως ενημέρωσε τις αρχές για το πού βρίσκεται και επιστρέφει στην Άγκυρα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Χουσείν Καν Γκουνέρ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκιση 36 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου μιας περιοχής της Άγκυρας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία και χειραγώγηση διαγωνισμών.
  • Οι αρχές έχουν προσαγάγει 27 από τους υπόπτους, ενώ οι έρεψεις συνεχίζονται για τους υπόλοιπους.
  • Ο δήμαρχος της περιοχής Τσανκάγια της Άγκυρας, Χουσείν Καν Γκουνέρ, ανέφερε ότι ο ίδιος πληροφόρησε τις αρχές για το πού βρίσκεται και έθεσε στη διάθεσή τους ένα αντικλείδι του σπιτιού του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκιση 36 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου μιας περιοχής της Άγκυρας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, στο πλαίσιο μιας έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης διαγωνισμών, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα της τουρκικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει 27 από τους υπόπτους, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους, ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση το γραφείο του εισαγγελέα.

Σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Χουσείν Καν Γκουνέρ δήμαρχος της περιοχής Τσανκάγια της Άγκυρας, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ανέφερε ότι ο ίδιος πληροφόρησε τις αρχές για το πού βρίσκεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έθεσε στη διάθεσή τους ένα αντικλείδι του σπιτιού του, για τους αστυνομικούς που διεξάγουν την έρευνα, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στην Άγκυρα.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ