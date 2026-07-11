Αν Γουίντεκομπ: Ελεύθερος ο 26χρονος που είχε συλληφθεί ως ύποπτος για τον φόνο της πρώην υπουργού

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Ελεύθερος αφέθηκε ο 26χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για τον φόνο της πρώην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης Αν Γουίντεκομπ και δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

«Η προτεραιότητά μας παραμένει να εντοπίσουμε αυτούς που ευθύνονται και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία εξετάζονται σε βάθος», σημείωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ντέβον και Κορνουάλης, Ματ Λόνγκμαν, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Η έρευνά μας για φόνο βρίσκεται στα αρχικά στάδια, αλλά προχωράει με γρήγορο ρυθμό. Αναπτύσσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να εξακριβώσουμε τι συνέβη», πρόσθεσε.

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κάλεσαν την αστυνομία στο σπίτι της Γουίντεκομπ στη νοτιοδυτική Αγγλία την Πέμπτη, όπου είχε βρεθεί νεκρή και έφερε σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 78χρονη Γουίντεκομπ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της πρώτα ως υφυπουργός στην κυβέρνηση του Συντηρητικού πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ την περίοδο 1992-1997 και τελευταία ως εκπρόσωπος για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Μετά την ανακοίνωση χθες, Παρασκευή, του θανάτου της, πρόσωπα από όλο το πολιτικό φάσμα της Βρετανίας απέτισαν φόρο τιμής στην πρώην υπουργό, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ