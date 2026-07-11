Φρίκη στις ΗΠΑ: Ζευγάρι έδεσε με μονωτική ταινία τον 4χρονο υιοθετημένο γιο του και τον άφησε να πεθάνει

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Μια συγκλονιστική υπόθεση παιδικής κακοποίησης -με θρησκευτικές προεκτάσεις- έφτασε στις δικαστικές αίθουσες των ΗΠΑ, με ένα ζευγάρι από τη Βόρεια Καρολίνα να καταδικάζεται σε πολυετή κάθειρξη για τον βασανιστικό θάνατο του 4χρονου υιοθετημένου γιου του.

Το άτυχο παιδί, το οποίο ήταν υποσιτισμένο, άφησε την τελευταία του πνοή αφού παρέμεινε δεμένο μπρούμυτα στο πάτωμα με σεντόνια και μονωτική ταινία για ώρες, στο πλαίσιο «πειθαρχικών μεθόδων» και εξορκισμών που εφάρμοζαν οι γονείς του.

Ένοχοι

Σύμφωνα με το People, ο 45χρονος Τζόζεφ Πολ Γουίλσον και η 42χρονη Τζόντι Αν Γουίλσον δήλωσαν ένοχοι την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Σάρι για τις κατηγορίες του φόνου δεύτερου βαθμού και της παιδικής κακοποίησης, σε σχέση με τον θάνατο του μικρού Σκάιλερ Γουίλσον το 2023.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, και οι δύο καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης περίπου 32 έως 40 ετών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ομολογία τους, το ζευγάρι παραιτήθηκε από το δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά των καταδικών και των ποινών του.

Εξορκισμοί και βασανιστήρια

Οι Γουίλσον κατηγορήθηκαν ότι πραγματοποιούσαν εξορκισμούς στον Σκάιλερ και σε ένα από τα αδέρφια του.

Το ζευγάρι χρησιμοποιούσε μεθόδους πειθαρχίας που είχε μάθει από βιβλία σχετικά με εναλλακτικές πρακτικές ανατροφής για υιοθετημένα παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της κομητείας Σάρι.

«Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε περαιτέρω ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι Γουίλσον ξεπέρασαν τις πρακτικές των βιβλίων, κλιμακώνοντας τη συμπεριφορά τους με τη χρήση μονωτικής ταινίας και την παρατεταμένη σωματική καθήλωση του Σκάιλερ», ανέφερε η εισαγγελική ανακοίνωση.

Το χρονικό του μαρτυρίου

Στις 5 Ιανουαρίου 2023, η Τζόντι τύλιξε τον Σκάιλερ σε ένα σεντόνι και χρησιμοποίησε μονωτική ταινία για να τον κρατήσει καθηλωμένο μπρούμυτα στο πάτωμα του σπιτιού της οικογένειας στο Μάουντ Έιρι για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Τζόζεφ γνώριζε ότι ο Σκάιλερ ήταν δεμένος, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε αγοράσει μονωτική ταινία και ελαστικούς επιδέσμους με σκοπό την καθήλωση του παιδιού.

Όταν ο Τζόζεφ επέστρεψε στο σπίτι από τη δουλειά του για μεσημεριανό και βρήκε τον Σκάιλερ δεμένο, δεν απελευθέρωσε το παιδί, αλλά αντίθετα επέστρεψε στην εργασία του.

Όταν η Τζόντι τελικά έλυσε τον Σκάιλερ και συνειδητοποίησε ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της: «Γύρνα γρήγορα σπίτι, νομίζω ότι τον πλήγωσα».

Στη συνέχεια, ο Τζόζεφ κάλεσε το 911 και ανέφερε ότι ο Σκάιλερ πάθαινε κρίση.

Σύμφωνα με τα εντάλματα έρευνας, ένας ντετέκτιβ σημείωσε ότι στο βάθος της κλήσης ακουγόταν μια γυναίκα να λέει: «Είναι δικό μου σφάλμα».

(SURRY COUNTY, N.C.) — A Mount Airy couple has been sentenced in connection with the 2023 death of their 4-year-old adopted son, Skyler Wilson. Joseph Paul Wilson and Jodi Ann Wilson pleaded guilty today, July 8, to second-degree murder and felony child abuse, according to court… pic.twitter.com/5MHm6FPCdi — NC SBI (@SBI1937) July 9, 2026

Τα αίτια θανάτου και οι προειδοποιήσεις

Οι διασώστες βρήκαν τον Σκάιλερ χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν σε τοπικό νοσοκομείο.

Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 9 Ιανουαρίου, αφού αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο Σκάιλερ πέθανε από υποξική-ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη που προκλήθηκε από ασφυξία, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης σωματικής καθήλωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρατικού Γραφείου Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας.

Η κετοξέωση λόγω ασιτίας ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε, με το γραφείο του εισαγγελέα να επισημαίνει ότι ο Σκάιλερ ήταν υποσιτισμένος και, ως εκ τούτου, λιγότερο ικανός να επιβιώσει από την παρατεταμένη καθήλωση.

Όπως αποκαλύφθηκε, ένας πρώην θετός γονέας είχε αναφέρει τις ανησυχίες του για τη μεταχείριση του Σκάιλερ στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών (DSS) της κομητείας Σάρι λιγότερο από έναν μήνα πριν από τον θάνατό του.

Μετά το τραγικό συμβάν, τα υπόλοιπα παιδιά που ζούσαν στο σπίτι των Γουίλσον απομακρύνθηκαν και τέθηκαν υπό την κηδεμονία των κοινωνικών υπηρεσιών.