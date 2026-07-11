Στην Αντίπαρο η Ιωάννα Τούνη: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της και τον μικρό Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει στιγμές οικογενειακής ευτυχίας στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη. Η δημοφιλής influencer μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στο Instagram.

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Ιωάννα Τούνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας ζει η Ιωάννα Τούνη στην Αντίπαρο, έχοντας στο πλευρό της τους δύο άντρες της ζωής της.
  • Η Ιωάννα μοιράζεται καθημερινά με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή τους καθημερινότητα, όμως μια συγκεκριμένη ανάρτηση έκλεψε τις εντυπώσεις.
  • Ένα τρυφερό βίντεο με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον μικρό Πάρη δίπλα στο κύμα, αποτυπώνει τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας ζει η Ιωάννα Τούνη στην Αντίπαρο, έχοντας στο πλευρό της τους δύο άντρες της ζωής της.

Η δημοφιλής influencer γεμίζει τις μπαταρίες της στο κυκλαδίτικο νησί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη. Η Ιωάννα μοιράζεται καθημερινά με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή τους καθημερινότητα, όμως μια συγκεκριμένη ανάρτηση έκλεψε τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για ένα τρυφερό βίντεο όπου ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης βρίσκεται δίπλα στο κύμα μαζί με τον μικρό Πάρη. Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της Ιωάννας Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη χαρά της για τις όμορφες στιγμές που καταγράφει ο φακός της κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αντίπαρο.

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