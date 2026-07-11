Good Job Nicky: Αφήνει πίσω την Eurovision και ετοιμάζεται για το άλμπουμ που θα εκπλήξει το κοινό

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό «Gala» και τη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή, ο Good Job Nicky άνοιξε τα χαρτιά του για τη μουσική του πορεία και το νέο του άλμπουμ.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, τονίζοντας ότι δύσκολα θα επιχειρούσε να συμμετάσχει ξανά στο μέλλον.

«Δεν είναι τόσο ρόδινο όσο φαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κιόλας. Ο απώτερος σκοπός είναι όντως το εξωτερικό και η Eurovision λειτουργεί σαν εκτοξευτήρας. Είναι όμως και περιοριστική. Ό,τι και να κάνεις μετά θα σε ακολουθεί η υστεροφημία της. Αυτό για μένα είναι απαγορευτικό, γιατί δεν αντέχω να με κλειδώνει κάτι.

Θα ήθελα να δημιουργώ ελεύθερα, γυμνά, αναπολογητικά και να μη χρειάζεται επειδή έβγαλα το “Dark Side of the Moon” να κάνω έπειτα κάτι παρόμοιο. Δεν θέλω να υπάρχει απόλυτη γεφύρωση μεταξύ των τραγουδιών μου, θέλω να είμαι freelancer στη μουσική. Και νιώθω ότι μια κίνηση όπως ο δίσκος που θέλω να βγάλω τώρα, μετά το “Dark Side of the Moon”, δεν θεωρείται και απόλυτα συνοχική. Είναι όμως απόλυτα συνοχική με το τι είμαι ως άνθρωπος», ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής, αποκαλύπτοντας την ίδια στιγμή πως η νέα του μουσική κατεύθυνση θα αποτελέσει έκπληξη για το κοινό.

«Πιστεύω ότι αυτός ο δίσκος με τις οχτώ μπαλάντες και τα τέσσερα R&B τραγούδια θα αιφνιδιάσει όσους δεν με ήξεραν και με γνώρισαν από το “Dark Side of the Moon” και τη σουηδική ποπ», δήλωσε.