Ιράν: Διαψεύδει τον Τραμπ για αίτημα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαψεύδει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διάψευση αυτή έρχεται εν μέσω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

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Διεθνή Νέα

Εσμαΐλ Μπαγκάι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν διαψεύδει κατηγορηματικά τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με ισχυρισμό του.
  • Η Τεχεράνη αρνείται ότι υπέβαλε αίτημα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως το Ιράν επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών.

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Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί αιτήματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις συνομιλίες, παρά την πρόσφατη ένταση στις σχέσεις τους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επεδίωξε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αποδέχτηκε την επίσκεψη του μεσολαβητή του Κατάρ στη χώρα, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο Τραμπ είπε νωρίτερα σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι η εκεχειρία την οποία συμφώνησαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο έχει πλέον λήξει.

Τραμπ

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