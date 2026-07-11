Ιράν: Διαψεύδει τον Τραμπ για αίτημα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί αιτήματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις συνομιλίες, παρά την πρόσφατη ένταση στις σχέσεις τους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επεδίωξε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αποδέχτηκε την επίσκεψη του μεσολαβητή του Κατάρ στη χώρα, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο Τραμπ είπε νωρίτερα σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι η εκεχειρία την οποία συμφώνησαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο έχει πλέον λήξει.