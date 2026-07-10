Μυστήριο με θάνατο Βραζιλιάνας influencer στο Ντουμπάι: Σκοτώθηκε πέφτοντας από το 27ο όροφο ουρανοξύστη – Τι εξετάζουν οι Αρχές

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Μία 27χρονη influencer έχασε τη ζωή της στο Ντουμπάι όταν έπεσε από κτίριο. Η Βραζιλιάνα influencer και μοντέλο Kauana Bilhar, έπεσε από τον 27ο όροφο ουρανοξύστη.

Η νεαρή γυναίκα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω των φωτογραφίσεων, του ταξιδιωτικού περιεχόμενου και αναρτήσεις από τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Οι αρχές στο Ντουμπάι έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της influencer. Μέχρι στιγμής δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του δυστυχήματος, της αυτοκτονίας και της ανθρωποκτονίας – γυναικοκτονίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @kauanabilhar

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε στις 7 Ιουλίου η μητέρα της, Darla Bilhar, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν το μέγεθος της απουσίας που άφησες πίσω σου. Σήμερα δεν είσαι πια δίπλα μου όπως ονειρευόμουν, αλλά θα ζεις για πάντα μέσα μου. Σε αγαπώ απεριόριστα, κορίτσι μου. Μέχρι τη μέρα που θα ξανασυναντηθούμε», έγραψε.

Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της, η Kauana Bilhar είχε δημοσιεύσει μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της, στην οποία γιόρταζε τον αρραβώνα της με τη σύντροφό της, Barbara Abrantes.

Η δημοσίευση έγινε στις 25 Ιουνίου και εκτιμάται ότι ήταν η τελευταία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία του θανάτου της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @kauanabilhar

Έκκληση για σεβασμό

Μετά την είδηση του θανάτου της, οι λογαριασμοί της στα social media κατακλύστηκαν από σχόλια και εικασίες, γεγονός που οδήγησε τη μητέρα της να ζητήσει δημόσια να σταματήσουν οι κακόβουλες αναρτήσεις.

«Η κόρη μου αξίζει σεβασμό. Δεν μπορεί πλέον να απαντήσει στις κατηγορίες, στα κακόβουλα σχόλια και στις ιστορίες που δημιουργούνται γι’ αυτήν. Με την ψυχή μου κομμάτια, ζητώ μόνο ένα πράγμα: σεβασμό για την κόρη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.