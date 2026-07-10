Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Παρασκευή νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά της διεθνούς ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Οι κυρώσεις στοχεύουν τον Αλί Ανσάρι, έναν Ιρανό τραπεζίτη και επιχειρηματία με έδρα το Ντουμπάι, ο οποίος είχε ήδη υποβληθεί σε κυρώσεις από τη Βρετανία για τον ρόλο του στη χρηματοδοτική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς, καθώς και άλλα άτομα και οντότητες, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζει τον Ανσάρι ως «βασικό χρηματοδότη» του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι είχε διοχετεύσει δημόσια κεφάλαια σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και εμπορικών συμμετοχών στο εξωτερικό, με σκοπό τον προσωπικό του πλουτισμό, καθώς και τον πλουτισμό των κυβερνητικών ελίτ και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών έβαλε επίσης στο στόχαστρο σημαντικά ιρανικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα οποία, όπως ανέφερε, διακινούσαν ετησίως δισεκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό ιρανικών τραπεζών που υπόκεινται σε κυρώσεις, χρησιμοποιώντας πολλαπλά επίπεδα εικονικών εταιρειών για να συγκαλύψουν τις παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της κυβέρνησης.

Οι νέες κυρώσεις ανακοινώθηκαν σε μια ημέρα σχετικής ηρεμίας, ύστερα από μια εβδομάδα αναζωπύρωσης των συγκρούσεων, κατά την οποία τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκαν πυρά από το Ιράν, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να επιτεθούν σε ιρανικές εγκαταστάσεις και το Ιράν να ανταποκριθεί με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα κράτη του Κόλπου.