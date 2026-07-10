Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι – Ήχησε το 112 – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (10/07), καθώς – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – ξέσπασε φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή επιχειρούν την κατάσβεση της.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Μάλιστα λίγο πριν από τις 23:00 εστάλη και 112 στους κατοίκους της περιοχής Πιο συγκεκριμένα συνιστά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη. Πιθανότατα το μήνυμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι καίγονται απορρίμματα, γεγονός το οποίο μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα τοξική.

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