Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι – Ήχησε το 112 – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Φωτιά Ομορφοχώρι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (10/07) στο Ομορφοχώρι Λάρισας, καθώς ξέσπασε φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης.
  • Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 29 πυροσβέστες και 12 οχήματα, επιχειρούν την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με συνδρομή και από μηχανήματα έργου.
  • Λίγο πριν τις 23:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες-παράθυρα, λόγω των καπνών που κατευθύνονται προς την πόλη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (10/07), καθώς – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – ξέσπασε φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή επιχειρούν την κατάσβεση της.

Μάλιστα λίγο πριν από τις 23:00 εστάλη και 112 στους κατοίκους της περιοχής Πιο συγκεκριμένα συνιστά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη. Πιθανότατα το μήνυμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι καίγονται απορρίμματα, γεγονός το οποίο μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα τοξική.

Δείτε βίντεο:

 

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