Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι – Ήχησε το 112 – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (10/07), καθώς – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – ξέσπασε φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή επιχειρούν την κατάσβεση της.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026
Μάλιστα λίγο πριν από τις 23:00 εστάλη και 112 στους κατοίκους της περιοχής Πιο συγκεκριμένα συνιστά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη. Πιθανότατα το μήνυμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι καίγονται απορρίμματα, γεγονός το οποίο μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα τοξική.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
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