Εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες – Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους

Το πρωί του Σαββάτου (11/7) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δικογραφία που συντάσσεται είναι για τα βαριά κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της πρόκλησης έκρηξης, με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 29χρονο και μία 26χρονη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 24χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι παραχώρησε στους δύο κατηγορουμένους χώρο προσωρινής διαμονής.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν εννέα ημέρες μετά την επίθεση, στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά.

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Οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τα ξημερώματα τον 29χρονο από την περιοχή της οδού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η κατοικία του. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σχεδόν ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 26χρονη στα Χανιά. Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει τον 29χρονο να τη συνοδεύει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι Αρχές συνδύασαν το οπτικό υλικό με τα στοιχεία των πτήσεων και διαπίστωσαν ότι η 26χρονη ταξίδεψε με απευθείας πτήση προς τα Χανιά. Στη συνέχεια, η νεαρή γυναίκα μετέβη στην Παλαιόχωρα, όπου φέρεται να φιλοξενήθηκε σε κατοικία φίλων της.

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Μετά την άφιξή της στην Κρήτη, οι Αρχές έχασαν προσωρινά τα ίχνη της και έστρεψαν την έρευνα στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου της. Η ανάλυση του σήματος από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας περιόρισε τις έρευνες σε συγκεκριμένη περιοχή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά την 26χρονη σε παραλία και έθεσαν τις κινήσεις της υπό παρακολούθηση. Όταν εκείνη επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, οι Αρχές αξιοποίησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και ταυτοποίησαν τόσο το πρόσωπο που φέρεται να τη φιλοξενούσε όσο και την κατοικία στην οποία διέμενε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 26χρονη εργαζόταν εποχικά σε κατάστημα τουριστικών ειδών στην Παλαιόχωρα Χανίων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της το πρωί της Παρασκευής.

Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των δραστών

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 29χρονο και την 26χρονη κοντά στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα μία ημέρα πριν από την επίθεση. Είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και εμφανίζονταν να κινούνται πεζή στην περιοχή. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιούσαν κατόπτευση του χώρου.

Η συγκεκριμένη παρουσία φέρεται να αποτέλεσε το στοιχείο που επέτρεψε στις Αρχές να αναγνωρίσουν τα πρόσωπά τους και να αρχίσουν να συνθέτουν το χρονικό της υπόθεσης.

Οι ερευνητές φέρεται να αναγνώρισαν αρχικά τον 29χρονο σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, καθώς ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές λόγω της δραστηριότητάς του στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ανέτρεξαν σε προγενέστερο οπτικό υλικό και τον εντόπισαν μαζί με την 26χρονη, η οποία επίσης φέρεται να ήταν γνωστή στις Αρχές από παλαιότερη σύλληψή της.

Η διαδρομή με τα ταξί και το διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τις διαδρομές που ακολούθησαν οι δύο ύποπτοι από τις περιοχές όπου διέμεναν έως την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Από την ανάλυση του υλικού φέρεται να προέκυψε ότι ο 29χρονος και η 26χρονη αναχώρησαν σχεδόν ταυτόχρονα από τα σπίτια τους, μεταξύ 16:50 και 17:00, χρησιμοποιώντας διαφορετικά ταξί. Τα δύο οχήματα κατέληξαν κοντά σε διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως χώρο προσωρινής παραμονής των υπόπτων.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν, μέσω των καμερών ασφαλείας, την πορεία του ταξί που χρησιμοποίησε ο 29χρονος και οδηγήθηκαν στο συγκεκριμένο ακίνητο. Το διαμέρισμα φέρεται να ανήκει σε συγγενικά πρόσωπα του 24χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέδωσε τα κλειδιά στους άλλους δύο συλληφθέντες.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 29χρονος και η 26χρονη παρέμειναν στο διαμέρισμα πριν από την επίθεση. Στη συνέχεια, φέρονται να κινήθηκαν πεζή προς την πολυκατοικία, μεταφέροντας τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Το υλικό που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να καταγράφει τους δύο υπόπτους να κινούνται γρήγορα στο σκοτάδι και να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες λίγα μέτρα πριν φτάσουν στον στόχο τους. Μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού, φέρονται να απομακρύνθηκαν πεζή και να επέστρεψαν στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες παρέμειναν στο ακίνητο για περίπου 14 ώρες. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να τους κατέγραψαν αργότερα να αποχωρούν με διαφορετικά ρούχα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άλλαξαν ενδυμασία, προκειμένου να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις άλλες επιθέσεις

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής παραμένει σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον ακριβή ρόλο των τριών συλληφθέντων και ερευνούν εάν συγκροτούσαν την επιχειρησιακή και υποστηρικτική ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με δύο επιθέσεις σε βάρος του Ιωακείμωβιτς και του Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με την έως τώρα εκτίμηση των αστυνομικών, τις δύο επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποίησε διαφορετική επιχειρησιακή ομάδα, η οποία πιθανώς αποτελούνταν από ακόμη τρία πρόσωπα. Τα άτομα αυτά φέρονται να προσέγγισαν πεζή τους στόχους τους, έχοντας ξεκινήσει από κοντινό αλσύλλιο.

Η διαδρομή που αποκάλυψαν οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων φέρεται να διαδραμάτισε το υλικό από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί ανέλυσαν διαδοχικά βίντεο από την ευρύτερη περιοχή και ανασύνθεσαν τις κινήσεις των υπόπτων πριν και μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ο 29χρονος φέρεται να μετέφερε μία σακούλα που περιείχε γκαζάκι και να την τοποθέτησε ανάμεσα στη μάσκα και στο ντεπόζιτο αυτοκινήτου.

Το όχημα εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της.

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Αφροδίτη Νέστορα: Η πρώτη αντίδραση μετά τις συλλήψεις

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου» τονίζει η Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα social media με αφορμή την είδηση ότι συνελήφθησαν τρία άτομα για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

«Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία», γράφει συγκεκριμένα η Αφροδίτη Νέστορα.

Δίπλα στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα το κρησφύγετο των συλληφθέντων

Μία ανάσα από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα βρισκόταν το «κρησφύγετο» του 29χρονου και της 26χρονης που συνελήφθησαν. Ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν ο τρίτος άνδρας που συνελήφθη και ο οποίος είχε υποστηρικτικό ρόλο, καθώς στο σπίτι του κατέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης.

Το ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων

Οι δύο συλληφθέντες που κατά τις αρχές συμμετείχαν στο επιχειρησιακό σκέλος της δολοφονικής επίθεσης, μια 26χρονη και ένας 29χρονος, είναι γνωστοί στις Αρχές για την έντονη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η 26χρονη, η οποία είναι από την Αθήνα και διέμενε στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε στα Χανιά, όπου φέρεται να είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Το 2022 είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση», που κατηγορείται για 28 ενέργειες στη Θεσσαλονίκη και της οποίας αρχηγός είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου, σύμφωνα με την εκπομπή “10 Παντού”.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ο 29χρονος συνεργός της, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, έχοντας προσαχθεί το 2015 αλλά και μέσα στο 2026. Ήταν πολύ γνωστός στον αναρχικό χώρο, συμμετέχοντας και στο συμβούλιο αναρχικών.