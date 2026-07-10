«Game of Thrones» στην Ασσυριακή Αυτοκρατορία: Σφηνοειδείς πινακίδες αποκάλυψαν τα ονόματα τριών άγνωστων μέχρι σήμερα βασιλιάδων

Η ιστορία της αρχαίας Μεσοποταμίας φαίνεται πως ξαναγράφεται έπειτα από μια συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη. Μέχρι σήμερα, η λίστα των ηγεμόνων της πανίσχυρης Ασσυριακής Αυτοκρατορίας θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη και καλά τεκμηριωμένη από τους επιστήμονες. Ωστόσο, νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως ανατρέπουν τα όσα γνωρίζαμε, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη προσώπων που η ιστορία είχε ξεχάσει για χιλιάδες χρόνια.

Μια μελέτη τεκμηριώνει την ύπαρξη τριών άγνωστων μέχρι σήμερα μοναρχών, οι οποίοι κυβέρνησαν για σύντομα χρονικά διαστήματα κατά τον 10ο και τον 8ο αιώνα π.Χ., αναγκάζοντας τους επιστήμονες να επανεξετάσουν τη διαδοχή στην πρώτη αυτοκρατορία της ανθρωπότητας.

Η εικόνα ενός σταθερού ασσυριακού βασιλείου, με μια εύρυθμη δυναστευτική διαδοχή και με μεταβιβάσεις της εξουσίας από πατέρα σε γιο που στην πλειονότητά τους ήταν ειρηνικές, αποτελούσε για δεκαετίες την κυρίαρχη αφήγηση ανάμεσα στους ειδικούς της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.

Ωστόσο, η ανακάλυψη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Cuneiform Studies από τον Έκαρτ Φραμ (Eckart Frahm), Καθηγητή Γλωσσών και Πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, και τον Αλεξάντερ Γιοχάνες Έντμοντς (Alexander Johannes Edmonds), ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μίνστερ στη Γερμανία, αμφισβητεί αυτή την αφήγηση, παρουσιάζοντας στοιχεία για τρεις ηγεμόνες που μέχρι τώρα παρέμεναν κρυμμένοι μέσα στις πτυχές των σφηνοειδών εγγράφων.

Η μελέτη βασίζεται στη σχολαστική ανάλυση πήλινων πινακίδων με σφηνοειδείς επιγραφές, οι οποίες είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν, αλλά η ερμηνεία τους, όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς, ήταν λανθασμένη ή ελλιπής. Η έρευνα βασίζεται και σε προηγούμενο έργο του Φραμ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο για την Ασσυριακή Αυτοκρατορία και είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί το 2023, στο βιβλίο του Assyria: The Rise and Fall of the World’s First Empire, η πιθανότητα να υπήρξαν μονάρχες που δεν είχαν καταγραφεί στους επίσημους καταλόγους.

Η ανακάλυψη επικεντρώνεται στη λεγόμενη Νεοασσυριακή περίοδο, την τελική φάση ενός πολιτισμού που εκτεινόταν περίπου από το 2025 π.Χ. έως το 609 π.Χ., όταν η αυτοκρατορία κατέρρευσε οριστικά.

Ένα αρχαίο «Game of Thrones»: Η ανατροπή της επίσημης ιστορίας

Για αιώνες, οι ασσυριολόγοι θεωρούσαν ότι ο λεγόμενος Κατάλογος των Ασσύριων Βασιλιάδων (AKL), ένα αρχαίο έγγραφο που διασώθηκε σε τρεις καλοδιατηρημένες πήλινες πινακίδες, παρείχε μια πλήρη και αξιόπιστη καταγραφή όλων των ηγεμόνων που ανέβηκαν στον θρόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ωστόσο, οι Φραμ και Έντμοντς υποστηρίζουν ότι αυτός ο κατάλογος προσφέρει μια εξιδανικευμένη εκδοχή της ασσυριακής βασιλείας, από την οποία είχαν σβηστεί συστηματικά όλες οι καταστάσεις αστάθειας και σύγκρουσης.

Τα τεκμήρια που ανέλυσαν υποδηλώνουν ότι η πολιτική πραγματικότητα της αυτοκρατορίας ήταν σημαντικά πιο περίπλοκη και ταραχώδης, πλησιάζοντας περισσότερο στους δυναστικούς αγώνες που βλέπαμε στο Game of Thrones παρά στην εύρυθμη διαδοχή που αποτυπώνεται στα επίσημα κείμενα.

Η πρώτη αποκάλυψη: Ένα ξεχασμένο συμβόλαιο γης στο Βρετανικό Μουσείο

Η πρώτη περίπτωση που τεκμηριώνουν οι ερευνητές αφορά έναν άγνωστο μονάρχη που έφερε το όνομα Τιγλάθ-πιλεσέρ. Η απόδειξη για την ύπαρξή του βρίσκεται σε ένα τμήμα βασιλικής παραχώρησης που φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο, μια πινακίδα η οποία καταγράφει τη δωρεά γης από έναν Ασσύριο κυρίαρχο σε έναν ιδιώτη.

Τα κείμενα χρονολογούνταν με βάση το σύστημα των επωνύμων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έτος που υποδεικνύεται είναι το 762 π.Χ. Οι προηγούμενες ακαδημαϊκές μεταφράσεις είχαν υποθέσει ότι ο βασιλιάς που έκανε την παραχώρηση ήταν ο Αντάντ-νιραρί Γ’, ο οποίος κυβέρνησε από το 810 έως τον θάνατό του το 783 π.Χ.

Η πινακίδα αναφέρει επίσης ένα άλλο βασιλικό όνομα, το Τιγλάθ-πιλεσέρ, το οποίο παλαιότερα είχε ταυτιστεί με τον Τιγλάθ-πιλεσέρ Γ’, τον μονάρχη που βασίλεψε μεταξύ 745 και 727 π.Χ. Το πρόβλημα είναι ότι κανένας από αυτούς τους δύο κυρίαρχους δεν κυβερνούσε το 762 π.Χ., μια ανωμαλία την οποία οι ειδικοί δεν είχαν εξηγήσει ικανοποιητικά.

Η νέα ανάγνωση της σφηνοειδούς γραφής που προτείνει ο Φραμ προσφέρει μια εναλλακτική λύση:

Η παραχώρηση δεν εκδόθηκε στο όνομα του Αντάντ-νιραρί Γ’, καθώς η ορθογραφία αυτού του ονόματος σε άλλα κείμενα είναι διαφορετική, αλλά μάλλον κατά τη διάρκεια της βασιλείας ενός άγνωστου μέχρι σήμερα Τιγλάθ-πιλεσέρ, ενός Ασσύριου πρίγκιπα ο οποίος φαίνεται πως είχε υιοθετήσει το ίδιο βασιλικό όνομα με τον προκάτοχό του.

Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από το Ασσυριακό Επωνυμικό Χρονικό, ένα κείμενο που καταγράφει τα κύρια γεγονότα της ιστορίας της αυτοκρατορίας. Το συγκεκριμένο χρονικό αναφέρει μια εξέγερση και μια στάση στην πόλη Ασσούρ κατά τα έτη 763 και 762 π.Χ., γεγονός που συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να κυβέρνησε αυτός ο μη καταγεγραμμένος μονάρχης.

Μια ηλιακή έκλειψη που σημειώθηκε στις αρχές του 763 π.Χ. παρείχε, σύμφωνα με την ερμηνεία του Φραμ, το ιδανικό πλαίσιο ώστε ένας διεκδικητής του θρόνου να αμφισβητήσει τον κατεστημένο βασιλιά. Στην κοσμοθεωρία της εποχής, αυτό το ουράνιο φαινόμενο θα είχε ερμηνευτεί ως ένας οιωνός που σηματοδοτούσε την κατάλληλη στιγμή για την πτώση του κυβερνώντος μονάρχη.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε από μια επιδημία πανώλης που καταγράφεται στο χρονικό για το έτος 765 π.Χ., η οποία πιθανότατα δημιούργησε ένα κλίμα γενικευμένης κρίσης που εξασθένησε τη θέση του εν ενεργεία ηγεμόνα.

Η ίδια μεθοδολογία επανερμηνείας των πηγών επέτρεψε στους Φραμ και Έντμοντς να εντοπίσουν δύο ακόμη άγνωστους μέχρι σήμερα ηγεμόνες.

Ο πρώτος είναι ένας νέος Σαλμανασέρ που βασίλεψε περίπου μεταξύ 747 και 745 π.Χ., μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από γενικευμένο χάος στο εσωτερικό της Ασσυρίας, με άπιστους υποτελείς και επιδρομές νομαδικών λαών.

Ο δεύτερος είναι ένας Ασσούρ-ουμπαλίτ που κυβέρνησε γύρω στο 913 με 912 π.Χ., η ύπαρξη του οποίου συνάγεται από ένα κείμενο που αναφέρει τους κυρίαρχους οι οποίοι αποκατέστησαν ένα τελετουργικό ασημένιο αγγείο αφιερωμένο στον θεό Ασσούρ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι βασιλείες ήταν εξαιρετικά σύντομες, διαρκώντας λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο Φραμ πιστεύει ότι αυτοί οι μονάρχες αφαιρέθηκαν εσκεμμένα από τα επίσημα αρχεία από τους διαδόχους τους, πιθανότατα για να αποκρυφθούν οι αντικανονικές συνθήκες της ανόδου τους στον θρόνο.

Στην περίπτωση του Ασσούρ-ουμπαλίτ, για παράδειγμα, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν ο νόμιμος κληρονόμος του πατέρα του, αλλά αντικαταστάθηκε από έναν άλλον πρίγκιπα ο οποίος, μόλις ανέλαβε την εξουσία, δεν είχε κανένα συμφέρον να καταγράψει ότι η πρόσβασή του στον θρόνο είχε συμβεί υπό αμφισβητήσιμες συνθήκες.

Αυτή η ανακάλυψη αλλάζει ουσιαστικά τη γενική κατανόηση του πώς η Ασσυρία έγινε η πρώτη αυτοκρατορία στην ιστορία, σύμφωνα με τον Φραμ.

Η παραδοσιακή άποψη υποστήριζε ότι η αυτοκρατορική άνοδος υπό τον Τιγλάθ-πιλεσέρ Γ’ ήταν το αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης και διαρκούς διαδικασίας που ξεκίνησε στα τέλη του 10ου αιώνα π.Χ., με μερικές μικρές οπισθοδρομήσεις αλλά με μια μακρά σειρά διαδοχών από πατέρα σε γιο, οι οποίες στην πλειονότητά τους δεν αμφισβητήθηκαν.

Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, κατά τα έτη που προηγήθηκαν της ανόδου του Τιγλάθ-πιλεσέρ Γ’, η Ασσυρία πέρασε μια περίοδο κατά την οποία διάφορα μέλη της βασιλικής οικογένειας ανταγωνίζονταν για την εξουσία, ενώ η χώρα υφίστατο τις επιπτώσεις μιας επιδημίας και την έναρξη μιας διαδικασίας αυξανόμενης ξηρασίας.

Από το απόλυτο χάος στη γέννηση μιας υπερδύναμης

Έτσι, η έρευνα αναδεικνύει τη συγκρουσιακή φύση της ασσυριακής πολιτικής στις πιο κρίσιμες στιγμές της, αμφισβητώντας την εικόνα σταθερότητας που μετέδιδαν τα επίσημα κείμενα.

Ο Φραμ σημειώνει ότι το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού παραγόντων —πανδημία, κλιματική αλλαγή, κρίσεις διαδοχής και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια ηλιακή έκλειψη και η άνοδος μιας νέας τάξης ολιγαρχών— δεν ήταν η πολιτική κατάρρευση, αλλά μάλλον ο μετασχηματισμός της Ασσυρίας σε μια αυτοκρατορία πρωτοφανών διαστάσεων.

Η ανακάλυψη αυτών των τριών νέων βασιλιάδων, οι οποίοι παρέμεναν κρυμμένοι για αιώνες σε κακώς διατηρημένα και ελάχιστα κατανοητά έγγραφα, διευρύνει τον κατάλογο των Ασσύριων κυρίαρχων και αναγκάζει σε μια επανεκτίμηση των ερμηνειών σχετικά με τη φύση της εξουσίας στην πρώτη αυτοκρατορία της ανθρωπότητας.

Η έρευνα των Φραμ και Έντμοντς αποδεικνύει ότι η επίσημη ιστορία, ακόμη και στους παλαιότερους πολιτισμούς, τείνει να αποσιωπά άβολες αλήθειες και να παρουσιάζει μια εξιδανικευμένη εκδοχή των γεγονότων, η οποία δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πολυπλοκότητα των πραγματικών περιστατικών.