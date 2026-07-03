Στα ίχνη του Μακεδόνα στρατηλάτη: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν οικισμό της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Αρχαιολόγοι στην κεντρική Τουρκία ανακάλυψαν στο Μπουκλουκάλε ίχνη οικισμού της Ελληνιστικής περιόδου, ο οποίος συνδέεται με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ανασκαφές, υπό την καθοδήγηση του Κιμιγιόσι Ματσουμούρα, αποκαλύπτουν μια πόλη στρατηγικής σημασίας δίπλα στον ποταμό Άλυ, με στρώματα που μαρτυρούν την παρουσία διαφόρων πολιτισμών και σημαντικά ευρήματα όπως χουρριτικές πινακίδες.

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Φωτογραφία: IHA
Φωτογραφία: IHA
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρχαιολόγοι στην κεντρική Τουρκία έφεραν στο φως ίχνη οικισμού της Ελληνιστικής περιόδου, η οποία συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο.
  • Η τοποθεσία Μπουκλουκάλε, δίπλα στον ποταμό Άλυ, είχε τεράστια στρατηγική αξία και αποκαλύπτει ιστορικά στρώματα από διάφορους πολιτισμούς.
  • Οι ανασκαφές έφεραν στο φως νέα αντικείμενα και πινακίδες στη χουρριτική γλώσσα, αναδεικνύοντας το Μπουκλουκάλε σε σημαντικό κέντρο της αρχαίας Ανατολίας.

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Στα χνάρια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου βαδίζουν οι αρχαιολόγοι στην κεντρική Τουρκία, μετά από μια σπουδαία ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα για την περιοχή. Η έρευνα στο Μπουκλουκάλε έφερε στο φως σημαντικά τεκμήρια μιας χαμένης εποχής.

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Αρχαιολόγοι στο Μπουκλουκάλε (Buklukale) της κεντρικής Τουρκίας έφεραν στο φως ίχνη οικισμού της Ελληνιστικής περιόδου, η οποία συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο, μαζί με αρκετά πρόσφατα ανακαλυφθέντα αντικείμενα, των οποίων η ακριβής χρονολόγηση παραμένει απροσδιόριστη.

Οι ανασκαφές στην περιοχή Καρακέτσιλι (Karakecili) του Κιρίκκαλε πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή Κιμιγιόσι Ματσουμούρα (Kimiyoshi Matsumura) από το Ιαπωνικό Ινστιτούτο Ανατολικής Αρχαιολογίας.

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Η τοποθεσία, η οποία βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Άλυ (Kizilirmak), ανασκάπτεται εδώ και 17 χρόνια και συνεχίζει να φέρει στο φως στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από διάφορα ιστορικά στρώματα.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Κιμιγιόσι Ματσουμούρα (Kimiyoshi Matsumura) μιλά στην τοποθεσία Μπουκλουκάλε, όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως ίχνη οικισμών από διάφορες ιστορικές περιόδους (Φωτογραφία: IHA)
Ο αναπληρωτής καθηγητής Κιμιγιόσι Ματσουμούρα (Kimiyoshi Matsumura) μιλά στην τοποθεσία Μπουκλουκάλε, όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως ίχνη οικισμών από διάφορες ιστορικές περιόδους (Φωτογραφία: IHA)

Μια πόλη στρατηγικής σημασίας δίπλα στον Άλυ

Ο Ματσουμούρα περιέγραψε το Μπουκλουκάλε ως μια αρχαία πόλη που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Άνκυρας.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι η τοποθεσία είχε τεράστια στρατηγική αξία, καθώς βρισκόταν δίπλα στον Άλυ, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ανατολίας, και αποτελούσε κρίσιμο σημείο περάσματος (διάβαση) σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται σε δύο κύριες περιοχές, γνωστές ως «Κάτω Πόλη» και «Άνω Πόλη». Σε αρχαιολογικούς όρους, οι ονομασίες αυτές αναφέρονται σε ξεχωριστές ζώνες οικισμών εντός του ίδιου αρχαιολογικού χώρου.

 

Ένα τεχνούργημα με κεφαλή ζώου που εντοπίστηκε στο Μπουκλουκάλε (Buklukale) εκτίθεται κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών (Φωτογραφία: IHA)
Ένα τεχνούργημα με κεφαλή ζώου που εντοπίστηκε στο Μπουκλουκάλε (Buklukale) εκτίθεται κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών (Φωτογραφία: IHA)

Σύμφωνα με τον Ματσουμούρα, τα ανώτερα στρώματα περιλαμβάνουν έναν οικισμό της Οθωμανικής περιόδου, όπου πιστεύεται ότι ζούσαν στρατιώτες.

Κάτω από αυτό το επίπεδο, η ομάδα εντόπισε ίχνη οικισμού από την Ελληνιστική περίοδο, την οποία ο ίδιος συνέδεσε με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μια αεροφωτογραφία δείχνει τις ζώνες ανασκαφής και το προστατευτικό στέγαστρο στον αρχαιολογικό χώρο του Μπουκλουκάλε (Buklukale) στο Κιρίκκαλε της κεντρικής Τουρκίας (Φωτογραφία: IHA)
Μια αεροφωτογραφία δείχνει τις ζώνες ανασκαφής και το προστατευτικό στέγαστρο στον αρχαιολογικό χώρο του Μπουκλουκάλε (Buklukale) στο Κιρίκκαλε της κεντρικής Τουρκίας (Φωτογραφία: IHA)

Τα ιστορικά στρώματα «δείχνουν» Πέρσες, Λυδούς, Κιμμέριους και Φρύγες

Τα βαθύτερα στρώματα του Μπουκλουκάλε υποδεικνύουν μια ακόμη μεγαλύτερη ιστορική διαδρομή.

Ο Ματσουμούρα δήλωσε ότι η τοποθεσία περιλαμβάνει επίσης ίχνη από την Εποχή του Σιδήρου, μια εκτεταμένη περίοδο κατά την οποία διάφοροι και διαφορετικοί πολιτισμοί έζησαν στην περιοχή.

Ο ίδιος σημείωσε στοιχεία που συνδέονται με τους Αχαιμενίδες Πέρσες, καθώς και παλαιότερα ίχνη που σχετίζονται με τους Λυδούς.

Η ομάδα πιστεύει επίσης ότι οι Κιμμέριοι, ένας λαός από τα βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, ενδέχεται να είχαν φτάσει στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ματσουμούρα, ένα αμυντικό τείχος που είναι ορατό στον αρχαιολογικό χώρο ίσως χτίστηκε κατά τη διάρκεια της δικής τους περιόδου.

Ακόμη πιο βαθιά, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει ίχνη που συνδέονται με τους Φρύγες.

Τα νέα ευρήματα γεννούν νέα ερωτήματαΟι πρόσφατες ανακαλύψεις στο Μπουκλουκάλε περιλαμβάνουν μια χάλκινη βελόνα, μια σφραγίδα με μορφή ζώου, ένα αντικείμενο με κεφαλή ζώου και κατάλοιπα με αποτυπώματα σφραγίδας.

Οι ακριβείς περίοδοι αυτών των ευρημάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και θα αποσαφηνιστούν μετά από λεπτομερείς εξετάσεις.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αντικείμενα είναι μια ενσφράγιστη λαβή (σφραγίδα με λαβή).

Ο Ματσουμούρα ανέφερε ότι η σφραγίδα φέρει δύο μορφές ζώων, ενώ το κάτω μέρος της περιλαμβάνει ένα μοτίβο με πολύ μικρές οπές, η σημασία των οποίων δεν είναι ακόμη σαφής.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτός ο τύπος σφραγίδας είναι γενικά γνωστός από την περίοδο που εκτείνεται από τα τέλη της Περιόδου των Καρούμ (Karum) έως την Παλαιά Περίοδο των Χετταίων.
Η Περίοδος των Καρούμ αναφέρεται σε μια φάση εμπορικών αποικιών στην αρχαιολογία της Ανατολίας, ενώ οι Χετταίοι ήταν μία από τις σημαντικότερες αρχαίες δυνάμεις της περιοχής.

Τα στοιχεία «δείχνουν» πιθανό ανακτορικό συγκρότημα

Ο Ματσουμούρα δήλωσε ότι οι ανασκαφές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που πιθανότατα αποτελούσαν τμήμα της περιοχής της εισόδου ενός ανακτορικού συγκροτήματος.

Στο Μπουκλουκάλε έχουν ήδη βρεθεί οι πιο δυτικές πινακίδες χεττιτικής σφηνοειδούς γραφής που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Η σφηνοειδής αναφέρεται σε ένα αρχαίο σύστημα γραφής που αποτελείται από χαρακτήρες σε σχήμα σφήνας.

Από το 2019, στον αρχαιολογικό χώρο έχουν επίσης εντοπιστεί πινακίδες στη χουρριτική γλώσσα.

Τα χουρριτικά ευρήματα είναι σημαντικά επειδή τέτοιες πινακίδες είχαν εντοπιστεί προηγουμένως σε τρεις μόνο οικισμούς της Ανατολίας: στη Χατούσα (Hattusa), στο Ορτάκοϊ (Ortakoy) και στο Καγιαλιπινάρ (Kayalipinar).

Ο Ματσουμούρα ανέφερε ότι όλες αυτές οι τοποθεσίες συνδέονταν με τις κατοικίες της βασιλικής οικογένειας των Χετταίων.

Ως ο τέταρτος γνωστός οικισμός που φέρει στο φως χουρριτικές πινακίδες, το Μπουκλουκάλε αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την κατανόηση του πολιτικού και πολιτιστικού τοπίου της αρχαίας Ανατολίας.

Ο Ματσουμούρα δήλωσε ότι η ομάδα θα συνεχίσει τις ανασκαφές προκειμένου να κατανοήσει τι είδους πόλη ήταν το Μπουκλουκάλε και πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε στην περιοχή.

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