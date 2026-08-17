Φωτιά στη Σαλαμίνα: Το τραγικό τέλος του ηλικιωμένου ζευγαριού – Η μοιραία διαδρομή προς το ρέμα στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τις φλόγες

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε τραγικό θάνατο στη Σαλαμίνα, στην περιοχή των Περιστεριών, όταν περικυκλώθηκε το σπίτι του από πυρκαγιά, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπρησμού. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν παράλληλα προβλήματα με ακαθάριστα οικόπεδα και απορρίμματα στην περιοχή, ενώ αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις.

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Φωτιά, Σαλαμίνα,
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικό θάνατο βρήκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Σαλαμίνα, όταν η πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή των Περιστεριών περικύκλωσε το σπίτι τους. Οι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε ρέμα, περίπου 30 μέτρα από το σπίτι τους.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.
  • Κάτοικοι καταγγέλλουν προβλήματα με την καθαριότητα και ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή, ενώ αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις των πληγέντων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περίπου 30 μέτρα από το σπίτι του εντοπίστηκε νεκρό το ηλικιωμένο ζευγάρι στη Σαλαμίνα, όταν η πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή των Περιστεριών, περικύκλωσε την κατοικία τους. Οι δύο ηλικιωμένοι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, επιχείρησαν να απομακρυνθούν, όμως δεν τα κατάφεραν και βρέθηκαν νεκροί κοντά σε ρέμα της περιοχής.

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Πρόκειται, σύμφωνα με γειτόνισσα που τους γνώριζε, για έναν άνδρα περίπου 92 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και πιθανώς άνοια, και μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία μετακινούνταν με μπαστούνι.

Το ζευγάρι φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από την περιοχή μέσω του ρέματος, αντί να κινηθεί προς την οδό Ανδρομάχης, η οποία είναι τσιμεντένια. Ωστόσο, το ρέμα ήταν γεμάτο ξερά χόρτα, γεγονός που δυσχέρανε την προσπάθεια διαφυγής καθώς η φωτιά είχε ήδη περικυκλώσει την περιοχή.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ηλικιωμένος άνδρας δυσκολευόταν να μετακινηθεί και η σύζυγός του προσπάθησε να τον βοηθήσει. Κάλεσε σε βοήθεια, όμως οι γείτονες δεν μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη φτάσει γύρω από την κατοικία.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι το σπίτι, όπου διέμενε το ζευγάρι είναι σχετικά άθικτο σε σχέση με την έκταση της πυρκαγιάς.

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Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Την ίδια ώρα, οι Αρχές, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν με μικρή χρονική διαφορά, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια.

Οι αρμόδιες Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Για την πυρκαγιά στην περιοχή των Σεληνίων εξετάζεται, μεταξύ άλλων, πληροφορία σύμφωνα με την οποία ένα Ι.Χ. όχημα, υπέστη βλάβη και παραδόθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Διαφορετική είναι η εικόνα που εξετάζεται για την περιοχή των Περιστερίων. Μαρτυρίες κατοίκων έχουν ήδη διαβιβαστεί στις Αρχές και έχουν δοθεί καταθέσεις στο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Σύμφωνα με αυτές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από την περιοχή της οδού Ανδρομάχης.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να πραγματοποιούνταν θερμές εργασίες ή να επιχειρήθηκε καύση ξερών χόρτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα για την αιτία.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι πραγματοποιούν έρευνες πόρτα πόρτα και σπίτι σπίτι, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν την προέλευση της φωτιάς.

Μάλιστα, κάτοικος της περιοχής παρέδωσε στις Αρχές το καταγραφικό από τις κάμερες ασφαλείας της κατοικίας του, οι οποίες παρέμειναν ενεργές και κατέγραψαν την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

 

Καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα και απορρίμματα

Στο μεταξύ, κάτοικοι καταγγέλλουν προβλήματα με την καθαριότητα στην περιοχή. Δίπλα στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού υπήρχε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ακαθάριστο οικόπεδο με απορρίμματα, ενώ αντίστοιχες εικόνες αναφέρονται και σε άλλα σημεία της Νότιας Σαλαμίνας.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών, σε συνδυασμό με ξερά χόρτα και πυκνή βλάστηση. Πρόκειται για περιοχές όπου, όπως μεταφέρουν, οι στενοί δρόμοι και η πυκνή βλάστηση δυσχεραίνουν επιπλέον την πρόσβαση.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, αναμένεται στη Σαλαμίνα κυβερνητικό κλιμάκιο για την αυτοψία και την καταγραφή των ζημιών. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κατσαφάδος, αναμένεται να μεταβεί στο νησί, όπου θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον δήμαρχο Σαλαμίνας και τους συναρμόδιους φορείς.

Στόχος είναι να δρομολογηθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και, στη συνέχεια, οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες.

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