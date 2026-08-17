Βρετανία: Θύμα απάτης ο Άντι Μπέρναμ – Αντάλλαξε μηνύματα με «ψεύτικη» προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ

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Θύμα απάτης έπεσε ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, καθώς αντάλλαξε μηνύματα με έναν άγνωστο που προσποιούνταν την προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, Σούζι Γουάιλς, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας στις επικοινωνίες της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει την παραβίαση ασφαλείας, η οποία αποκαλύφθηκε από το Politico, δηλώνοντας απλώς: «Δεν σχολιάζουμε θέματα εθνικής ασφάλειας».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αντάλλαξε «λίγα μηνύματα» με το άτομο που προσποιούνταν την ανώτερη σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, αμέσως μετά την είσοδό του στην πρωθυπουργική κατοικία, στο No. 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή με γνώση των επικοινωνιών επέμεινε πάντως πως το περιεχόμενό τους «δεν είχε καμία σημασία».

Μόλις εντοπίστηκε η ύποπτη δραστηριότητα, αναφέρθηκε αμέσως στις αρμόδιες αρχές, ενώ η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανησύχησε τόσο ώστε να θέσει το ζήτημα απευθείας στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, στο Λονδίνο εκφράστηκαν φόβοι ότι η συσκευή της Γουάιλς ενδέχεται να είχε παραβιαστεί εκ νέου, με τον Λευκό Οίκο να αρνείται επίσης να προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Προηγούμενες έρευνες

Πέρυσι, η Wall Street Journal ανέφερε ότι το FBI είχε ξεκινήσει έρευνα σχετικά με προσπάθειες πρόσβασης στο τηλέφωνο της Γουάιλς, αφού ένα άγνωστο άτομο που προσποιούνταν την ίδια επικοινώνησε με εξέχοντες Ρεπουμπλικανούς και επιχειρηματικά στελέχη.

Παραμένει ασαφές πότε εστάλησαν τα μηνύματα και τι συζητήθηκε μεταξύ του Μπέρναμ —ο οποίος διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ— και του ατόμου που την υποδυόταν.

Ο Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός στις 20 Ιουλίου, αλλά ήταν σαφές ότι βρισκόταν σε τροχιά διαδοχής του Κιρ Στάρμερ από τη στιγμή που κέρδισε τις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ στις 18 Ιουνίου.

Κενά ασφαλείας γύρω από τη διοίκηση Τραμπ

Υπάρχουν ευρύτερες ανησυχίες ασφαλείας που σχετίζονται με τον Λευκό Οίκο υπό τη διοίκηση Τραμπ, με τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου του Αμερικανού Προέδρου να αποτελεί κοινό μυστικό μεταξύ των δημοσιογράφων που καλύπτουν το πολιτικό ρεπορτάζ των ΗΠΑ, αναφέρει ο Guardian.

Τον Δεκέμβριο του 2025, έκθεση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού όταν συζήτησε λεπτομέρειες μιας στρατιωτικής επιχείρησης με άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους σε μια ομαδική συνομιλία, στην οποία είχε προστεθεί κατά λάθος ένας δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με πηγή, ο Χέγκσεθ παραβίασε τις πολιτικές του υπουργείου όταν μοιράστηκε απόρρητες πληροφορίες σε μια συνομιλία της εφαρμογής Signal.

Η ομαδική συνομιλία αποκαλύφθηκε αφού ο τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς, πρόσθεσε έναν δημοσιογράφο του περιοδικού The Atlantic, έχοντας αποθηκεύσει τον αριθμό του με άλλο όνομα.

Εκτός από τους Γουόλτς και Χέγκσεθ, στην ομάδα συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή -της εσωτερικής υπηρεσίας ερευνών του υπουργείου Άμυνας- διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες που διακίνησε ο Χέγκσεθ ήταν απόρρητες και θα μπορούσαν να είχαν θέσει σε κίνδυνο τα αμερικανικά στρατεύματα εάν είχαν υποκλαπεί από εχθρικές δυνάμεις.

Τον Μάρτιο, επικαλούμενο πολλαπλές ανώνυμες πηγές τις οποίες ο Guardian δεν μπορέσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα, το The Atlantic ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί πως τα στοιχεία επικοινωνίας του Τραμπ προσφέρονταν προς πώληση σε άτομα που αναζητούσαν επιρροή.

«Είναι ειλικρινά απλά εξωφρενικό», δήλωσε μία από τις πηγές στο μέσο.

«Έχω ακούσει για διευθύνοντες συμβούλους που προσφέρουν χρήματα για τον αριθμό του. Έχω ακούσει για τύπους των κρυπτονομισμάτων που προσφέρουν κρυπτονομίσματα για να τον αποκτήσουν».