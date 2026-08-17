Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Κάγια Κάλας: Πώς η Ε.Ε. θα αντιμετωπίσει τη νέα τουρκική πρόκληση με τα «θαλάσσια πάρκα»;

Τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν γραπτή ερώτηση στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σχετικά με την ανακήρυξη «θαλάσσιων πάρκων» από την Τουρκία στις 16 Αυγούστου, κίνηση που θεωρείται παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα πάρκα αυτά βασίζονται στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και ζητούν να μάθουν ποια μέτρα θα λάβει η ΕΕ για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας.

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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ Κάγια Κάλας θαλάσσια πάρκα Τουρκία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σχετικά με την προκλητική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων.
  • Με Προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο δήθεν «εθνικά θαλάσσια πάρκα» σε περιοχές γύρω από το Καστελλόριζο και μεταξύ Σαμοθράκης-Λήμνου, παραβιάζοντας τα Ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
  • Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κάγια Κάλας να λάβει μέτρα για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας, τονίζοντας ότι «καμία ολιγωρία και καμία υποβάθμιση της νέας αυτής πρόκλησης δεν δικαιολογείται».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν σήμερα το πρωί προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, σχετικά με την χθεσινή προκλητική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία κατά παράβαση Διεθνούς Δικαίου και των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

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Όπως σημειώνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με δύο Προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο δήθεν «εθνικών θαλάσσιων πάρκων», στην περιοχή μεταξύ Φέτιγιε και Κας, αποκλείοντας ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Καστελλορίζου το πρώτο και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου το δεύτερο.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι τα θαλάσσια πάρκα αυτά που βασίζονται στο παράνομο Τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν αναγνωρίζουν την επήρεια των Ελληνικών νησιών του συμπλέγματος Καστελλορίζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, όπως αυτή προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και εκτείνονται πέραν των Τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα Ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

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Έχοντας υπόψη ότι η Τουρκική ανακήρυξη των δύο αυτών «θαλασσίων πάρκων» έρχεται σε συνέχεια της κατάθεσης στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO των σχετικών χαρτών πέρσι τέτοια εποχή, αλλά και νέων προκλήσεων που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτελούν περαιτέρω κλιμάκωση, ακυρώνοντας στην πράξη την πολιτική των «ήρεμων νερών», οι τέσσερις ευρωβουλευτές ρωτούν την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική πολιτική και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κάγια Κάλας, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας.

Η σημερινή παρέμβαση των ευρωβουλευτών, έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων προειδοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ, τόσο προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης.

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«Με αίσθημα ευθύνης ζητούμε από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να τοποθετηθούν και από την Ελληνική Κυβέρνηση να απαντήσει θεσμικά στην νέα πρόκληση, η οποία αποτελεί πλέον την εφαρμογή στο πεδίο του κυοφορούμενου από καιρό αφηγήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”, για το οποίο προειδοποιήσαμε έγκαιρα. Καμία ολιγωρία και καμία υποβάθμιση της νέας αυτής πρόκλησης δεν δικαιολογείται», σημειώνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Θέμα: Ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία κατά παράβαση Διεθνούς Δικαίου και των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

«Με δύο Προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο δήθεν «εθνικών θαλάσσιων πάρκων», στην περιοχή μεταξύ Φέτιγιε και Κας, αποκλείοντας ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Καστελλορίζου το πρώτο και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου το δεύτερο.

Τα θαλάσσια πάρκα αυτά που βασίζονται στο παράνομο Τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν αναγνωρίζουν την επήρεια των Ελληνικών νησιών του συμπλέγματος Καστελλορίζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, όπως αυτή προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και εκτείνονται πέραν των Τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα Ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη ότι η Τουρκική ανακήρυξη των δύο αυτών «θαλασσίων πάρκων» έρχεται σε συνέχεια της κατάθεσης στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO των σχετικών χαρτών πέρσι τέτοια εποχή, αλλά και νέων προκλήσεων που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτελούν περαιτέρω κλιμάκωση, ακυρώνοντας στην πράξη την πολιτική των «ήρεμων νερών»,

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας;»

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