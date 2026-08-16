Άμεση απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών στην τουρκική πρόκληση με τα «γαλάζια» θαλάσσια πάρκα

Ραγδαίες εξελίξεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα απορρίπτει απερίφραστα τις τουρκικές αιτιάσεις και προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, που τεμαχίζει το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελλόριζου, το οποίο αποκόπτει από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα,.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Άμεση, κατηγορηματική και θεσμικά αυστηρή είναι η αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε πριν λίγο ανακοίνωση-απάντηση αναφορικά με τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, οι οποίες αφορούν την προσπάθεια ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Άγκυρας σε περιοχές που θίγουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Το πλαίσιο της τουρκικής αμφισβήτησης

Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, προχωρώντας στην έκδοση προεδρικών αποφάσεων για τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η Άγκυρα, ακολουθώντας την πάγια αναθεωρητική της τακτική και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου, προβάλλοντας αυθαίρετους ισχυρισμούς περί «γκρίζων ζωνών» και επικαλούμενη περιβαλλοντικά προσχήματα για την εξυπηρέτηση γεωπολιτικών επιδιώξεων.

Απέναντι στις τουρκικές ενέργειες, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει τη θέση της χώρας, τονίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να εργαλειοποιείται για την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

Οι τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, σε περιοχές του Αιγαίου Πελάγους, συνιστούν μια ακόμη απαράδεκτη ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Η Ελλάδα απορρίπτει πλήρως και κατηγορηματικά τους αυθαίρετους τουρκικούς ισχυρισμούς. Η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο διέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), το οποίο αποτελεί το μοναδικό νόμιμο πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα και υποχρέωση όλων των κρατών, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ή προπέτασμα καπνού για την προώθηση μονομερών αμφισβητήσεων και την παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτονικών κρατών.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προασπίζεται με αδιαπραγμάτευτη αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ασκώντας τις αρμοδιότητές της στο Αιγαίο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ενώ παράλληλα παραμένει προσηλωμένη στην προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής μέσω των δικών της θεσμοθετημένων πρωτοβουλιών.

Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η Αθήνα καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι οποιαδήποτε τουρκική απόφαση ή διοικητική πράξη που θίγει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι άκυρη και ανυπόστατη. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί την μόνη οδό για τη διαχείριση των θαλάσσιων ζωνών, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων υπό το κάλυμμα της περιβαλλοντικής πολιτικής.