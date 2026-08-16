Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Οι χάρτες

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Νέα προκλητική κίνηση από την Τουρκία, η οποία προχώρησε στην επίσημη ανακήρυξη δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για «μέτρο προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας» ωστόσο η εφημερίδα Daily Sabah συνδέει ευθέως την κίνηση αυτή με τις ελληνοτουρκικές διαφορές και τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο.

Τα δύο θαλάσσια πάρκα

Η ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» έγινε με δύο διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο. Δείτε το προεδρικό διάταγμα ΕΔΩ

Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου. Δείτε το προεδρικό διάταγμα ΕΔΩ