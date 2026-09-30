«Βόμβα» από τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποχωρεί από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας – «Θα εξηγήσω το γιατί την κατάλληλη στιγμή»

«Βόμβα» στην Πορτογαλία, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι αποχωρεί την αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας και κατόπιν συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας.

Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα αφιέρωνα τον εαυτό μου. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου» έγραψε ο «CR7» στον προσωπικό του λογαριασμός στο Instagram.

Η κατάσταση στην εθνική Πορτογαλίας ήταν τεταμένη, μετά την απόφαση του Ζόρζε Ζεσούς να αφήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο στη νίκη με 2-1 επί της Νορβηγίας για το Nations League.

Ήταν η πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια που ο Πορτογάλος έμεινε στον πάγκο σε αγώνα της εθνικής ομάδας.

Νωρίτερα σήμερα, ο 41χρονος αρχηγός της Αλ Νασρ αποχώρησε εκ νέου από το «Parken» με βανάκι, ενώ οι συμπαίκτες του βρίσκονταν ακόμη στο γήπεδο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε εμφανίζεται να φεύγει πριν από την έναρξη της προπόνησης.

🚨 @SICNoticias Cristiano Ronaldo left in a van and didn’t train with the team. The Portugal captain’s private plane is due to depart Madrid, Spain, late this afternoon for Copenhagen, Denmark. Later this Wednesday, Ronaldo’s plane is scheduled to depart Copenhagen for Madrid,… — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 30, 2026

Η συζήτηση με τον Ζόρζε Ζεσούς

Ο Ζόρζε Ζεσούς είχε δηλώσει ότι συναντήθηκε με τον Ρονάλντο και υποστήριξε πως ο ποδοσφαιριστής δεν αρνήθηκε να προπονηθεί.

Η πορτογαλική «A Bola» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συζήτηση του Ζεσούς με τον Ρονάλντο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης και διεξήχθη σε ήρεμο και φιλικό κλίμα, αλλά το απόγευμα της ίδιας ημέρας το περιστατικό απέκτησε νέο κεφάλαιο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη εξήγηση για την απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση της Τετάρτης».

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Δανία, ο Ζεσούς είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Ρονάλντο δεν θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα και ότι βασικός θα ξεκινήσει ο Γκονσάλο Ράμος.

«Μπορώ να υπόσχομαι ό,τι θέλω. Είμαι ο προπονητής. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός. “Σε βάζω στον πάγκο. Αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξεις· αν όχι, δεν θα παίξεις”. Κανένας παίκτης δεν πρόκειται ποτέ να μου αλλάξει γνώμη. Ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ούτε καν ο πρόεδρος του συλλόγου. Ποτέ, μηδενικές πιθανότητες», δήλωσε ο Ζεσούς.