Γιάννης Αναστασίου για Εθνική Ελλάδας: «Η πιο ολοκληρωμένη ομάδα των τελευταίων 30-35 ετών»

Μήνυμα προς την Ολλανδία ενόψει της αναμέτρησής της με την Ελλάδα έστειλε ο Γιάννης Αναστασίου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Εθνική διαθέτει μία από τις πληρέστερες ομάδες των τελευταίων δεκαετιών.

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, ο οποίος έχει μακρά παρουσία στο ολλανδικό ποδόσφαιρο τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, μίλησε στην ιστοσελίδα Sportnieuws.nl για την αγωνιστική εικόνα της Ελλάδας, τον ενθουσιασμό που επικρατεί μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας, αλλά και τις απαιτήσεις που δημιουργεί πλέον η αυξημένη αυτοπεποίθηση της ομάδας.

«Για μένα, αυτή μοιάζει με την πιο ολοκληρωμένη ομάδα των τελευταίων 30 με 35 ετών», δήλωσε ο Γιάννης Αναστασίου, αναφερόμενος στην ποιότητα του ελληνικού ρόστερ.

Ο πρώην παίκτης, μεταξύ άλλων, του Άγιαξ και της Σπάρτα Ρότερνταμ, αλλά και πρώην προπονητής της Ρόντα, περιέγραψε παράλληλα το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά τις νίκες της Ελλάδας επί της Σερβίας με 2-1 και της Γερμανίας με 1-0.

«Είναι τρελό. Έχω λάβει ήδη διακόσια μηνύματα με αιτήματα για εισιτήρια», είπε γελώντας στο Sportnieuws.nl. «Μπορείς να νιώσεις την ευφορία και τον ενθουσιασμό παντού μετά από εκείνο το ιστορικό αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Αλλά αυτό είναι και κάτι υπέροχο», πρόσθεσε.

«Μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει “χρυσή γενιά”»

Ο Γιάννης Αναστασίου θεωρεί δικαιολογημένη την αισιοδοξία που επικρατεί γύρω από την Εθνική, επισημαίνοντας τον συνδυασμό ταλέντου και εμπειρίας που διαθέτει το ρόστερ.

«Σίγουρα μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει “χρυσή γενιά”. Διαθέτουμε άφθονο ταλέντο και εμπειρία στο ρόστερ. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχαμε τα τελευταία 30 με 35 χρόνια», ανέφερε.

Στη συνέχεια έστειλε σαφές μήνυμα προς την ολλανδική ομάδα, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθηση που έχουν αποκτήσει οι Έλληνες διεθνείς.

«Η Ολλανδία οφείλει να είναι προετοιμασμένη, ειδικά μετά τις δύο νίκες της Ελλάδας επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και ο ενθουσιασμός του κόσμου τεράστιος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιθετική γραμμή της Ελλάδας. Ο Αναστασίου, ο οποίος εργάστηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στην Ολλανδία ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, εκτίμησε ότι η ποιότητα της Εθνικής στο επιθετικό κομμάτι αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής ομάδας.

«Η Ελλάδα διαθέτει τεράστια ποιότητα με παίκτες όπως ο Τζόλης (Άρσεναλ), ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας (Μπορούσια Ντόρτμουντ), χωρίς να ξεχνάμε τον Παυλίδη (Μπενφίκα) και τον Δουβίκα (Κόμο 1907). Έχουν διανύσει δύο εξαιρετικές χρονιές. Ενώ παλαιότερα εμείς είχαμε σπουδαίους αμυντικούς και η Ολλανδία σπουδαίους επιθετικούς, τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Σήμερα πετυχαίνουμε γκολ με μεγάλη ευκολία, ενώ για τους Ολλανδούς αυτό παραμένει ερωτηματικό…»

Η διαχείριση της πίεσης

Παρά την αισιοδοξία του για τις δυνατότητες της Εθνικής, ο προπονητής του Παναιτωλικού στάθηκε και στην ανάγκη διαχείρισης της πίεσης που συνοδεύει τα θετικά αποτελέσματα και τις αυξημένες προσδοκίες.

«Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, επομένως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή του ομίλου μας στο Nations League. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση. Εκεί ακριβώς υπήρξαν συχνά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, όπως μετά τη νίκη εκτός έδρας επί της Αγγλίας (1-2) το 2024. Ακολούθησε μια εντός έδρας ήττα με 0-3».

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν έκρυψε, τέλος, την προτίμησή του για την έκβαση της αναμέτρησης, παρά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την Ολλανδία έπειτα από τη μακρόχρονη παρουσία του στη χώρα.

«Παραμένω γνήσιος Έλληνας, παρόλο που έζησα στην Ολλανδία για σχεδόν είκοσι χρόνια. Φυσικά, και η Ολλανδία κατέχει μια θέση στην καρδιά μου, αλλά ελπίζω σε ελληνική νίκη. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε με 1-0 ή 2-1», κατέληξε ο προπονητής του Παναιτωλικού.