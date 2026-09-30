Μακρόν και Σάντσεθ καλωσορίζουν την πρόταση Μπέρναμ για επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισαν την πρόταση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, για επιστροφή της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική είδηση». Ο Άντι Μπέρναμ διατύπωσε την πρόταση στο συνέδριο του Εργατικού κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το Brexit έκανε «περισσότερο κακό παρά καλό» και αποδυνάμωσε τον έλεγχο της μετανάστευσης.

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Διεθνή Νέα

ΜΑΚΡΟΝ – ΣΑΝΤΣΕΘ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/EPA/ FERNANDO VILLAR
ΜΑΚΡΟΝ – ΣΑΝΤΣΕΘ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/EPA/ FERNANDO VILLAR
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσεθ καλωσόρισαν την πρόταση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, για επιστροφή της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική είδηση».
  • Η πρόταση του Άντι Μπέρναμ διατυπώθηκε μια ημέρα νωρίτερα, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό».
  • Ο Μπέρναμ υπογράμμισε την ανάγκη για μακροπρόθεσμη σχέση με την Ευρώπη για την εξαγωγική οικονομία, δηλώνοντας επίσης ότι «Το Brexit αποδυνάμωσε τον έλεγχο της μετανάστευσης».

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Καλωσορίζουν την πρόταση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ για επιστροφή της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζοντας την «εξαιρετική είδηση».

Βρετανία: Ο Μπέρναμ βάζει ξανά το Brexit στο τραπέζι – «Έκανε περισσότερο κακό παρά καλό»

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στην Ισπανία και των κοινών δηλώσεών του με τον πρωθυπουργό της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ οι δυο άνδρες χαιρέτισαν την πρόταση  του Άντι Μπέρναμ. Ο μεν Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα ήταν μια «εξαιρετική είδηση» και «καλή απόφαση» αν η Βρετανία ανακοίνωνε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στους κόλπους της ΕΕ. Ο δε Πέδρο Σάντσεθ είπε ότι «η Ισπανία θα καλωσόριζε τη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες».

Οι δηλώσεις των δυο ανδρών έρχονται μια ημέρα μετά την δημόσια διατύπωση της πρότασης του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ για επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας χθες στο συνέδριο του Εργατικού κόμματος, ο Άντι Μπέρναμ είπε: «Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό». «Πρέπει να αποφασίσουμε τη μακροπρόθεσμη σχέση μας με την Ευρώπη», είπε ο Άντι Μπέρναμ απευθυνόμενος στο κόμμα των Εργατικών.

Μιλώντας με όρους εξαγωγικής οικονομίας είπε: «Δεν θα δώσουμε στη Βρετανία τη σαφή πορεία που χρειαζόμαστε για το υπόλοιπο αυτού του αιώνα μέχρι να αποφασίσουμε για μία μακροπρόθεσμη σχέση με αυτό που εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη αγορά μας». Συνδέοντας το Brexit με το μεταναστευτικό ζήτημα, ο Άντι Μπέρναμ είπε: «Το Brexit αποδυνάμωσε τον έλεγχο της μετανάστευσης».

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