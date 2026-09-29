Βρετανία: Ο Μπέρναμ βάζει ξανά το Brexit στο τραπέζι – «Έκανε περισσότερο κακό παρά καλό»

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Στο Brexit και στη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη του ομιλία στο συνέδριο των Εργατικών με την ιδιότητα του πρωθυπουργού, παρουσιάζοντας παράλληλα το όραμά του για μία «νέα πορεία» για τη χώρα.

Ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι η Βρετανία δεν μπορεί να αποκτήσει σαφή κατεύθυνση για τις επόμενες δεκαετίες εάν δεν αποφασίσει ποια θα είναι η μακροπρόθεσμη σχέση της με την ΕΕ, την οποία χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη αγορά της χώρας.

«Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να αποφασίσουμε τη μακροπρόθεσμη σχέση μας με την Ευρώπη»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο, θα παρουσιάσει τόσο στους Εργατικούς όσο και στη χώρα τις διαφορετικές επιλογές που θεωρεί ότι υπάρχουν για τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους εταίρους της, σύμφωνα με το Sky News.

«Δεν θα δώσουμε στη Βρετανία τη σαφή πορεία που χρειαζόμαστε για το υπόλοιπο αυτού του αιώνα μέχρι να αποφασίσουμε για μία μακροπρόθεσμη σχέση με αυτό που εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη αγορά μας», ανέφερε.

Όπως είπε, υπάρχουν «διαφορετικές επιλογές» και στόχος του είναι να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπάρξει συναίνεση γύρω από μία από αυτές, ώστε η χώρα να αποκτήσει σαφή θέση για το μέλλον της και για τη θέση της στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Το Brexit αποδυνάμωσε τον έλεγχο της μετανάστευσης»

Νωρίτερα στην ομιλία του, ο Μπέρναμ συμπεριέλαβε το Brexit μεταξύ των επιλογών που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν τη Βρετανία σε «λάθος πορεία» τις τελευταίες δεκαετίες.

Αναφέρθηκε στην αποβιομηχάνιση, την απορρύθμιση, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη λιτότητα, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν «μία χώρα που λειτουργεί για οργανωμένα συμφέροντα και όχι για το δημόσιο συμφέρον», με την εξουσία συγκεντρωμένη σε πολύ λίγα χέρια.

Στρέφοντας τα πυρά του στη βρετανική Δεξιά, δήλωσε επίσης ότι, παρά το σύνθημα περί «ανάκτησης του ελέγχου», οι ίδιες πολιτικές οδήγησαν σε απώλεια οικονομικού και πολιτικού ελέγχου.

«Ο οικονομικός έλεγχος μειώθηκε με την πώληση βασικών υπηρεσιών. Ο πολιτικός έλεγχος διαβρώθηκε με την αποδυνάμωση των τοπικών συμβουλίων. Ο έλεγχος της μετανάστευσης αποδυναμώθηκε από το Brexit», ανέφερε.

Η συζήτηση στους Εργατικούς για επιστροφή πιο κοντά στην ΕΕ

Το Brexit έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στο συνέδριο των Εργατικών.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έχει ζητήσει η Βρετανία να επιστρέψει στην τελωνειακή ένωση και το Εργατικό Κόμμα να δεσμευτεί ότι θα επιδιώξει πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο νέος ηγέτης των Εργατικών στην Ουαλία, Κεν Σκέιτς.

Άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, ωστόσο, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις. Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς έχει προειδοποιήσει ότι η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει στην «παράλυση» των χρόνων του Brexit.

«Σήμερα βάζουμε τη χώρα σε μία νέα πορεία»

Ο Μπέρναμ άνοιξε την ομιλία του με το σύνθημα «όλοι μαζί τώρα», υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία πρέπει να αφήσει πίσω της μία δεκαετία διχασμού.

«Όταν τραβάμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να κάνουμε», είπε, υποσχόμενος ότι η κυβέρνησή του θα χαράξει «μία νέα πορεία» για τη χώρα.

Κλείνοντας την ομιλία του, επέστρεψε στο μήνυμα της ενότητας και της ελπίδας, καλώντας τα μέλη των Εργατικών να στηρίξουν το σχέδιό του και ο ένας τον άλλον.

«Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε μία γραμμή. Να αφήσουμε πίσω μας μία δεκαετία στασιμότητας και διχασμού και να επαναφέρουμε στη χώρα μας ένα πνεύμα ενότητας και θετικότητας», δήλωσε.

«Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Θα πιστέψουμε ξανά. Θα ελπίσουμε ξανά», κατέληξε.