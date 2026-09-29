Κόντρα Θεοδωρικάκου-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μην ξαναπιάσατε στο στόμα σας τον γιο μου» – «Ποια είναι η σχέση σας με την Αστυνομία;»

«Κόκκινο» χτύπησε σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, η αντιπαράθεση στη Βουλή, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να «συγκρούονται» με αφορμή την αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον γιο του υπουργού Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη ενώ ταυτόχρονα απέρριψε, κατά πλειοψηφία, την άρση ασυλίας των υπουργών Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης, Θανάση Πλεύρη.

Κωνσταντοπούλου: «Ποια είναι η σχέση σας με την Αστυνομία, κύριε Θεοδωρικάκο;»

Η κόντρα ξέσπασε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Τάκη Θεοδωρικάκο ότι ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρενέβη στην υπόθεση του γιου του. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κ. Θεοδωρικάκου για τη μήνυση εις βάρος του από αστυνομικό, την οποία χαρακτήρισε «εκβιασμό». Υποστήριξε μάλιστα ότι ο αστυνομικός του είχε ζητήσει να παρέμβει σε υπόθεση και να κάνει καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος. «Μία υπόθεση ενός εκβιασμού. Δεν του απάντησα ποτέ. Η ανεξάρτητη αρχή λέει ότι ουδέποτε έστειλα μήνυμα σε κανέναν» είπε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει η υπόθεση του γιου σας ενώ ήσασταν υπουργός αρμόδιος για την Αστυνομία και προκύπτει ότι εμφανίστηκε ως “τυπικός” ένας έλεγχος διήρκεσε 80 λεπτά. Ποια είναι η σχέση σας με την Αστυνομία, κύριε Θεοδωρικάκο; Ποια είναι συνολικότερα η σχέση αυτής της κυβέρνησης με την Αστυνομία;», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Θεοδωρικάκος: «Μην ξαναπιάσατε στο στόμα σας τον γιο μου»

Η αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος χαρακτήρισε απρεπέστατη την επίθεση της. «Δεν πρόκειται να παρακολουθήσω τις προβοκάτσιες και την προκλητική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που συνιστά σταθερή στρατηγική της με βασικό στόχο να διασωθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς έχει συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει να μην ξαναείναι στα έδρανα του Κοινοβουλίου μας» ανέφερε.

«Είναι προφανές ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε να πάει αλλού τη συζήτηση. Θέλει να κάνει παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας δικαστικούς λειτουργούς. Είναι απαράδεκτο, απρεπέστατο, αντιδεοντολογικό και παράνομο. Επειδή σέβομαι την πατρότητα και τη μητρότητα και την πατρίδα μου, είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου και μην τον ξαναπιάσατε στο στόμα σας» κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.