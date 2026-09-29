Ρωσία: Συνετρίβη στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-95 στην Άπω Ανατολή – Έξι νεκροί

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Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tupolev Tu-95 συνετρίβη στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να τραυματιστεί.

Το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στο χωριό Κρασνογιάροβο, σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ρωσίας και Κίνας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Την είδηση για τη συντριβή και τον θάνατο έξι ανθρώπων επιβεβαίωσε και το Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του Interfax.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά επτά στρατιωτικοί, με τον μοναδικό επιζώντα να μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

Δεν μετέφερε πυρομαχικά

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το Tu-95 πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση χωρίς να μεταφέρει πυρομαχικά τη στιγμή της συντριβής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη εκτίμηση για τα αίτια του δυστυχήματος. Ρωσικές αρχές έχουν αποστείλει επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας στο σημείο για τη διερεύνηση των συνθηκών της συντριβής.

Αναφορές ότι συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση

Το ρωσικό κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε ότι το αεροσκάφος κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του στην περιοχή του Κρασνογιάροβο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετά την πρόσκρουση σημειώθηκε έκρηξη στις δεξαμενές καυσίμων και το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως προς τα αίτια της συντριβής.

Τι είναι το Tu-95

Το Tu-95, γνωστό στη Δύση με την κωδική ονομασία «Bear», είναι στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλης εμβέλειας και αποτελεί βασικό μέρος της ρωσικής αεροπορίας μεγάλων αποστάσεων.

Η έκδοση Tu-95MS μπορεί να μεταφέρει πυραύλους κρουζ και χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς. Το αεροσκάφος βρίσκεται σε υπηρεσία εδώ και δεκαετίες και παραμένει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας, αναφέρει το Zerkalo.

Η περιφέρεια Αμούρ φιλοξενεί σημαντικές ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές εγκαταστάσεις, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και η αεροπορική βάση Ουκραΐνκα, όπου σταθμεύουν στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95.