Ουκρανία: Ένας νεκρός και 56 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, ενώ το Κίεβο δέχθηκε ακόμη μία νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και drones, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Οι επιθέσεις έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα αλλά και περιοχές στα ανατολικά, βορειοανατολικά, νότια και νοτιοανατολικά της χώρας, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές υποδομές και δημόσια κτίρια.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας έναν αντιπλοϊκό πύραυλο Onyx, έναν Zircon, δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M/S-400 και 152 επιθετικά drones, εκ των οποίων τα 82 ήταν αεριωθούμενα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν και τους τρεις πυραύλους που εντοπίστηκαν ως εισερχόμενοι στόχοι, καθώς και 106 drones.

Νέα νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο

Στο Κίεβο, πολλαπλοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας της 29ης Σεπτεμβρίου, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Στην περιοχή Χολοσίιβσκι, εξαώροφη πολυκατοικία επλήγη, με έναν άνθρωπο να τραυματίζεται και άλλους δέκα να απομακρύνονται από το κτίριο, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Στην περιοχή Σολομιάνσκι, ρωσικός πύραυλος έπληξε εκπαιδευτικό ίδρυμα, προκαλώντας πυρκαγιά. Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν επίσης στην αυλή πολυκατοικίας, ενώ άλλα κατέληξαν σε ιδιωτική κατοικία.

Στην περιοχή Πετσέρσκι, πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο μη κατοικήσιμο κτίριο.

Ζημιές σε σιδηροδρομικές και άλλες υποδομές

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο, κέντρα δεδομένων και επιχειρηματικά κέντρα.

Όπως ανέφερε, συνολικά δέκα περιφέρειες της χώρας δέχθηκαν ρωσικά πλήγματα, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία, τη Γαλλία και τη Γερμανία για τη στήριξη που παρέχουν στην ουκρανική αεράμυνα.

«Με φόντο την καθημερινή κλιμάκωση από τη Ρωσία, είναι σημαντικό η προστασία ανθρώπινων ζωών να συνεχίσει να υποστηρίζεται και τέτοια πακέτα να εξακολουθούν να φτάνουν», ανέφερε.

Ντόνετσκ: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 44 ετών, τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Ζαπορίζια: 34 τραυματίες

Ιδιαίτερα βαρύς ήταν ο απολογισμός στη Ζαπορίζια και τις γύρω περιοχές, όπου 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, συμπρόεδρο του περιφερειακού Συμβουλίου Άμυνας, οι 33 από τους τραυματίες προέρχονται από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου σε βιομηχανική εγκατάσταση της πόλης.

Τραυματίες σε Χερσώνα, Οδησσό και Σούμι

Στην περιφέρεια Χερσώνας, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Στην Οδησσό, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ δύο από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

Στην περιφέρεια Σούμι, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ρωσικά drones. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 23, 46 και 52 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 37 και 49 ετών.

Συνεχείς επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα

Οι τελευταίες επιθέσεις έρχονται ενώ η Ρωσία έχει εντείνει από τον Αύγουστο τα πλήγματα κατά του Κιέβου, εξαπολύοντας επανειλημμένες επιθέσεις με drones ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 28 Σεπτεμβρίου, ρωσικά drones έπληξαν το κέντρο του Κιέβου, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν και 26 να τραυματιστούν.

Μη κατοικήσιμα κτίρια επλήγησαν στις περιοχές Ομπολόνσκι, Σολομιάνσκι, Νταρνίτσκι, Ποντίλ και Σεβτσενκίβσκι.

Στο κέντρο της πόλης, φωτιά ξέσπασε στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ ζημιές υπέστη και κτίριο του υπουργείου Παιδείας και Επιστημών.