Τεχεράνη: «Καμία υποδομή στη Μέση Ανατολή δεν θα είναι ασφαλής» – Απευθείας μήνυμα των IRGC στον αμερικανικό λαό

Σε νέες αυστηρές προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους προχώρησε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οι περιφερειακές υποδομές κινδυνεύουν, εάν η Τεχεράνη δεν είναι ασφαλής, με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) απηύθυναν απευθείας μήνυμα στον αμερικανικό λαό, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υπογράμμισε ότι καμία υποδομή στην περιοχή δεν πρόκειται να παραμείνει ασφαλής εφόσον δεν εγγυάται η ασφάλεια του Ιράν, όπως μετέδωσε ο ιρανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

«Σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο, κανένας άλλος δεν θα πουλάει πετρέλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες ότι το Ιράν θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε απειλή ή «τυχοδιωκτισμό» με άμεση και αυστηρή απάντηση, ενώ τόνισε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό, να κλείσουν εναέριους διαδρόμους και να ασκήσουν πιέσεις στις εμπορικές διαδρομές του Ιράν θα πέσουν στο κενό.

Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ έγιναν ως απάντηση στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

«Μεγάλος ψεύτης ο Τραμπ»

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου απευθυνόμενος απευθείας στους Αμερικανούς πολίτες.

Ο Μοχεμπί αποκάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ «μεγάλο ψεύτη», συμπληρώνοντας: «Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια στον αμερικανικό λαό».

Πρόσθεσε δε ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν στη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν και θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Μοχεμπί, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

«Οι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν την περιοχή μας και πρέπει να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για να μιλήσουμε μαζί τους. Είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε με τους Αμερικανούς πολίτες, και εκείνοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας», δήλωσε.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν 800 αμερικανικές βάσεις σε όλο τον κόσμο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αντιπροσωπεύει το 1% του προϋπολογισμού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

«Οι ηγέτες των ΗΠΑ δεν νοιάζονται για τον λαό τους – υπάρχουν 39 εκατομμύρια Αμερικανοί που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας».

Συνεχίζοντας είπε πως «Στόχος των ΗΠΑ είναι να λεηλατήσουν τον λαό μας και να διαμελίσουν την πατρίδα μας. Η επιστολή μας προς τον αμερικανικό λαό έχει ως στόχο να διαδώσει την αλήθεια και όχι να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές».

«Το ζήτημά τους είναι η λεηλασία του ιρανικού λαού και του πλούτου του. Το ζήτημά τους είναι ο διαμελισμός του Ιράν. Το ζήτημά τους είναι να μετατρέψουν ξανά το Ιράν σε αποικιακό κράτος υπό τον έλεγχό τους. Οι ίδιοι γνωρίζουν ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων», τόνισε.

Ο Μοχεμπί κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να ρωτήσουν την κυβέρνησή τους γιατί οι IRGC έχουν χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική οργάνωση», υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη επειδή εμποδίζουν τη «λεηλασία» στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί πολίτες δεν γνωρίζουν τα «εγκλήματα» που διαπράττει ο αμερικανικός στρατός, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών σε σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, τζαμιά και εκκλησίες, ενώ διερωτήθηκε αν έχει έρθει η ώρα για την αμερικανική ηγεσία να αλλάξει την εξωτερική της πολιτική.

Όπως υποστήριξε, εάν η αμερικανική κυβέρνηση δαπανούσε το 10% των χρημάτων που διοχετεύει σε στρατιωτικές επιθέσεις για βοήθεια σε φτωχές χώρες σε όλο τον κόσμο, «οι ΗΠΑ θα γίνονταν μια δημοφιλής χώρα».

«Η Αμερική δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραδεχθεί την ήττα της»

Σε περαιτέρω δηλώσεις του, ο ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί υπογράμμισε τη στρατιωτική ετοιμότητα της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι το Ιράν σχεδιάζει συνεχώς νέα όπλα, αναβαθμίζει τον υπάρχοντα εξοπλισμό και παράγει μαζικά αμυντικά συστήματα χρησιμοποιώντας «όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες στον κόσμο» για την προστασία της χώρας και του λαού του.

Μάλιστα, τόνισε ότι το Ιράν «θα φέρει νέα όπλα στο πεδίο» εάν ο πόλεμος «λάβει διαφορετική μορφή».

Αναφερόμενος στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, ισχυρίστηκε ότι «δεν μπορούσαν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους» κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι οι περισσότερες «είναι εντελώς άχρηστες» και ότι «δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για τις ΗΠΑ να τις ανακατασκευάσουν».

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν ποτέ να μπλοκάρουν τους «διαύλους επικοινωνίας και τους μακροχρόνιους δεσμούς» μεταξύ του Ιράν και των γειτόνων του, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι οι αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους «προκαλούν ανασφάλεια».

Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι υποστήριξαν ένοπλες ομάδες στις βορειοδυτικές και νοτιοανατολικές συνοριακές περιοχές του Ιράν, σημειώνοντας ότι «και αυτό κατέληξε σε αποτυχία».

«Η Αμερική δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραδεχθεί την ήττα της και να εγκαταλείψει την περιοχή, και η εκστρατεία μας θα τελειώσει με αυτό το αποτέλεσμα», κατέληξε.