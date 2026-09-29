Καλαμάτα: Βανδάλισαν το πρόσφατα ανακαινισμένο συγκρότημα των ΕΠΑΛ – Άνω των 20.000 ευρώ οι ζημιές

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι ζημιές που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9) στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Μεσσηνίας, από άγνωστους δράστες, που επιχείρησαν να κάνουν κατάληψη, στον χώρο, με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Messinia live, η απόπειρα κατάληψης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους καταληψίες να διαλύουν 5 αίθουσες, σπάζοντας ό,τι υπήρχε και πετώντας μέχρι και τα θρανία στο προαύλιο. Από τη μανία των δραστών δεν ξέφυγαν ούτε οι διαδραστικοί πίνακες που υπήρχαν στο σχολείο, ούτε και τα διπλά τζάμια των παραθύρων, τα οποία έσπασαν.

Συνολικά έσπασαν 18 παράθυρα, 3 διαδραστικούς πίνακες, πέταξαν θρανία και καθίσματα στο προαύλιο και κατέστρεψαν μπρίζες και διακόπτες.

Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είχε παραδοθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε άψογη κατάσταση, αφού έγινε εκτενής ανακαίνιση από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γαννάκου».

Τους βανδαλισμούς καταδίκασε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Σωτήρης Κριτσωτάκης που δήλωσε ότι ο Δήμος θα προσπαθήσει να προβεί σε άμεση αποκατάσταση, καθώς δεν είναι δυνατόν να γίνουν μαθήματα στις συγκεκριμένες αίθουσες, και ενημέρωσε ότι ο Δήμος θα προβεί σε μήνυση κατά αγνώστων, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να καταλογιστούν οι ζημιές που έκαναν.

Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα να εντοπιστούν οι δράστες και να καταλογιστούν οι ζημιές. Η εικόνα σήμερα είναι πραγματικά, αποκαρδιωτική. Ήδη την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Eγκλημάτων Καλαμάτας, ώστε να εντοπιστούν οι δράστες, ανήλικοι ή ενήλικοι, για να τους καταλογιστούν και οι ζημιές. Από την πλευρά του ο Δήμος θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων, για φθορά δημοτικής περιουσίας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Θέμα: Βανδαλισμοί στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία

«Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και σοβαρές υλικές ζημιές στο σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί το 1ο, 2ο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας και 1ο Ε.Κ. Καλαμάτας στην Παραλία. Το εν λόγω σχολείο που φέτος κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος αγνώστων.

Οι βανδαλισμοί, όπως προκύπτει από ενημέρωση του σχολείου, έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόπειρα κατάληψης. Από την καταγραφή που έγινε, ζημιές έχουν προκληθεί σε τέσσερις αίθουσες, έχουν καταστραφεί τρεις διαδραστικοί πίνακες, απαιτείται αποκατάσταση σε 18 διπλά τζάμια, ενώ έχουν προκληθεί φθορές και σε λοιπό σχολικό εξοπλισμό (θρανία, καθίσματα κ.λπ.)».