Ιωάννινα: Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου καταγγελία για γιατρό που φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρο αισθητικής

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Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει μπει ένας γιατρός, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής των Ιωαννίνων. Για την υπόθεση έχει γίνει σχετική καταγγελία, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρος Παπακώστας στο ΕΡΤnews, υπάρχουν ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο πρέπει να τεκμηριωθούν. Ο ίδιος ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά γιατρό που προέρχεται από άλλη περιοχή της χώρας και φέρεται να συνεργαζόταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Το βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν ο γιατρός μεταβαίνει στα Ιωάννινα και πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις εντός του κέντρου αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται το ζήτημα της μη εγγραφής του στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Υπάρχουν ενδείξεις, αλλά απαιτείται τεκμηρίωση

Όπως ξεκαθάρισε ο Θεόδωρος Παπακώστας ο Ιατρικός Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και στοιχεία που διερευνώνται. Ωστόσο, η ύπαρξη ενδείξεων δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση πειθαρχικής παράβασης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έχουν ήδη ζητηθεί και ληφθεί έγγραφες εξηγήσεις από τον γιατρό, ο οποίος έχει κληθεί και σε συμπληρωματική απολογία.

Επιπλέον, ο Ιατρικός Σύλλογος αναμένει την προσκόμιση του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του γιατρού και του κέντρου αισθητικής, προκειμένου να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων.

Δύο ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου διευκρίνισε, ότι «πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στον έλεγχο της επιχείρησης και στην έρευνα που αφορά τον γιατρό».

Τη λειτουργία του κέντρου αισθητικής εξετάζει αρμόδια τριμελής επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε, κατά τον πρώτο έλεγχο δεν προέκυψαν παραβάσεις σε βάρος της λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ προβλέπεται και δεύτερος έλεγχος.

Αντίθετα, η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού και στη διαπίστωση ενδεχόμενων πειθαρχικών παραβάσεων.

Η διερεύνηση συνεχίζεται και, μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί οριστικό πόρισμα.

Τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.